منتخب الجودو يختتم معسكر طوكيو استعداداً لـ«باريس جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم منتخب الجودو غداً الثلاثاء، معسكره التدريبي الذي أقامه في اليابان على هامش مشاركته في بطولة طوكيو جراند سلام، التي اختتمت بصالة «طوكيو متروبوليتان» للألعاب الرياضية، بمشاركة 44 دولة، في ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2024، والتي شارك فيها منتخبنا باللاعبة بشيرات خرودي المصنفة الأولى في وزن تحت 52 كجم، والتي حققت المركز الثالث على حساب 4 لاعبات بارزات من اليابان، التي حصلت لاعباتها على كل ميداليات الوزن باستثناء الميدالية البرونزية للاعبتنا.

ووضعت تلك البرونزية الغالية منتخبنا في المركز السادس في الترتيب العام للبطولة الكبرى، والأول عربياً، بجانب منتخبات منغوليا، طاجيكستان، البرتغال، كرواتيا، فرنسا، والتشيك، بالرغم من مشاركة تلك المنتخبات بأعداد كبيرة من اللاعبين، باستثناء البلد المضيف اليابان التي شاركت بـ 56 لاعباً ولاعبة، واستطاعت أن تفوز بكل الميداليات الذهبية في البطولة (13 ذهبية)، وفي مختلف الأوزان للرجال والسيدات دون حصول المنتخبات المشاركة على ذهبية واحدة، لتؤكد اليابان بطلة العالم والأولمبياد ريادتها للجودو.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، أن المنتخب الأول بكامل نجومه سيحصل على راحة قصيرة قبل التوجه إلى تركستان لإقامة معسكر الإعداد البدني، لاكتساب المزيد من اللياقة، ويعقبها مطلع يناير معسكر ختامي في النمسا، مشاركة مع بعض منتخبات الجودو الأوروبية، استعداداً لبطولة باريس جراند سلام للجودو، التي تقام، خلال الفترة من 31 يناير وحتى الثاني من فبراير المقبلين، تطلعاً لمزيد من النقاط المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.