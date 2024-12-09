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الرياضة

جوارديولا يرحب بـ«يوم إضافي» في الإعداد لمواجهة يوفنتوس

جوارديولا يرحب بـ«يوم إضافي» في الإعداد لمواجهة يوفنتوس
9 ديسمبر 2024 10:52

مانشستر (رويترز)
رحب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بالحصول على يوم إضافي للإعداد لمباراته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام يوفنتوس بعد غدٍ الأربعاء، وقال إن ذلك سيمنح فريقه وقتاً للتعافي من مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.
وتعادل مانشستر سيتي 2-2 على ملعب سيلهيرست بارك في أحدث ضربة لفرصه في الاحتفظ باللقب، إذ يفتقد فريق جوارديولا عدداً من اللاعبين الأساسيين بسبب المرض والإصابة، بمن فيهم رودري، وماتيو كوفاتشيتش وجون ستونز وفيل فودن.
وكان مانويل أكانجي ونيثن آكي أحدث المنضمين إلى قائمة الغائبين عن مانشستر سيتي، بعد إصابتهما خلال الفوز 3-0 على نوتنجهام فورست الأسبوع الماضي.
وقال المدرب الإسباني للصحفيين: «بدأ فريقي المعاون في دراسة يوفنتوس، ولحسن الحظ أننا لن نلعب يوم الثلاثاء بل الأربعاء، لذلك لدينا يوم آخر لتعافي هؤلاء اللاعبين، لأننا لا نملك لاعبين يمكن أن يعودوا من الإصابة».
وقال جوارديولا إن الطاقم الطبي يعمل بجدية لجعل اللاعبين في حالة جيدة، لكن النادي كان عليه أن يتقبل أن الإصابات جزء لا يتجزأ من كرة القدم.
وأضاف: «لا تشعروا بالأسف، تقبلوا التحدي، وربما في النهاية سيكون لدينا المزيد من الرضا عن الطريقة التي نتصرف بها، مقارنة بالمواسم الأخرى التي فزنا فيها بالألقاب».
وخسر مانشستر سيتي 1-4 أمام سبورتنج لشبونة، وتعادل 3-3 مع فينوورد في آخر مباراتين له في دوري أبطال أوروبا.

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