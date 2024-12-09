فتح باب التسجيل للمشاركة في مهرجان ليوا الدولي 2025

الظفرة (الاتحاد)

أعلن نادي ليوا الرياضي، فتح باب التسجيل، للمشاركة في الفعاليات الرياضية لمهرجان ليوا الدولي 2025، الذي يقام في الفترة من 13 ديسمبر الجاري، وحتى 4 يناير المقبل في منطقة تل مرعب الشهيرة.

ويُعد المهرجان إحدى أهم الوجهات الشتوية الاستثنائية في أبوظبي، ويضم برنامجاً مليئاً بالفعاليات التي تمزج بتناغم بين المغامرة والتراث والتجارب المُلهمة حول «تل مرعب»، أعلى الكثبان الرملية في دولة الإمارات، من ضمنها 16 فعالية رياضية استثنائية يترقبها عشاق الرياضات الصحراوية في المنطقة، وتجمع بين التحدي، القوة، والإثارة.

وقال عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي: «نتوقع مشاركة أكثر من 3000 رياضي ومتسابق في فعاليات هذا العام، ما يرسخ مكانة المهرجان، الذي أصبح نقطة جذب رئيسة، ووجهة مُفضلة وأولى لعشاق الرياضة من دولة الإمارات ودول والمنطقة.

وأضاف القبيسي: «فعاليات هذا العام تشمل أبرز الرياضات الصحراوية مثل بطولة تل مرعب للسيارات، التي تُعد الحدث الأشهر والأبرز ضمن فعاليات المهرجان، وهي من أصعب تحديات التسلق الرملي في العالم، حيث يتنافس السائقون على تجاوز ارتفاعات شديدة الانحدار وسط أجواء حماسية، كما تشمل الفعاليات، تحديات الدراج ريس، التي تختبر السرعة والقوة على مسافات قصيرة، وسباقات الخيول والهجن التي تمزج بين الرياضات التراثية وروح المنافسة، كذلك تضم الفعاليات بطولات الاستعراض الحر وبيرن آوت، التي تُظهر مهارات المتسابقين في التحكم والابتكار، وبطولة الاستعراض الرملي، التي تقدم تجربة فريدة من نوعها في قيادة السيارات على الكثبان الرملية».

إلى جانب ذلك، يشمل المهرجان رياضات تراثية مثل بطولة سباق الصقور، وبطولة هدد الحمام، التي تحتفي بالتراث الإماراتي العريق، ورياضات استعراضية مثل عروض الشاحنات العملاقة الأضخم في العالم سباقات مونستر جام، التي تجمع بين الأداء المذهل والسيارات الكبيرة، ما يعكس تنوع وجاذبية الفعاليات هذا العام، بالإضافة إلى فعاليات ليوا الرملية اليومية المميزة، والتي تقام بشكل يومي.

وأكد القبيسي أنّ المهرجان يشكل منصة مميزة للشباب الإماراتي والمشاركين من مختلف دول المنطقة، حيث يوفر بيئة آمنة للاستمتاع بالرياضات المتنوعة وسط أجواء صحراوية فريدة.

ودعا جميع المهتمين إلى اغتنام هذه الفرصة، قائلاً: مهرجان ليوا الدولي لا يقتصر فقط على التحديات الرياضية، بل يُعد منصة اجتماعية تجمع عشاق الرياضة في أجواء مميزة، مع تعزيز السياحة الرياضية في منطقة الظفرة.