بوتافوجو.. إنجاز بعد انتظار 29 عاماً!

سلطان آل علي (دبي)

حقق نادي بوتافوجو البرازيلي إنجازاً تاريخياً بتتويجه بلقب الدوري البرازيلي لعام 2024، ليعود إلى منصة التتويج بعد غياب دام 29 عاماً.

هذا الإنجاز يُعد تتويجاً لمسيرة استثنائية شهدت تقلبات حادة، حيث انتقل الفريق من الهبوط إلى الدرجة الثانية في عام 2020 إلى بطل الدوري والكأس القارية في غضون أربع سنوات.

في عام 2020، واجه بوتافوجو تحدياً كبيراً بهبوطه إلى الدرجة الثانية، ما شكّل صدمة لجماهيره، لكن الفريق أظهر عزيمة قوية، فتمكن في عام 2021 من الفوز بدوري الدرجة الثانية، محققاً الصعود السريع إلى دوري الدرجة الأولى.

في موسم 2022، احتل الفريق المركز الحادي عشر في الدوري، ما اعتُبر أداءً مقبولاً لفريق عائد حديثاً، ثم شهد موسم 2023 تحسناً ملحوظاً، حيث أنهى بوتافوجو الموسم في المركز الخامس، ما أهّله للمشاركة في ملحق كأس ليبرتادوريس.

وجاء عام 2024 ليكون عاماً استثنائياً في تاريخ النادي، حيث توّج بوتافوجو بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على أتلتيكو مينيرو بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

هذا الإنجاز القاري لم يكن سوى بداية لفرحة الجماهير، حيث واصل الفريق تألقه محلياً، وتمكن من حسم لقب الدوري البرازيلي على حساب ساو باولو بنتيجة 2-1 والتتويج بعد 29 عاماً من الغياب.

هذا الإنجاز يعكس العمل لإدارة النادي، التي نجحت في إعادة بناء الفريق بعد الهبوط، من خلال التعاقد مع لاعبين مميزين وتطوير المنظومة، كما يُبرز الدور الكبير للجهاز الفني واللاعبين في تحقيق هذا النجاح، حيث أظهروا روحاً قتالية، وإصراراً على تحقيق الأهداف.

يُعد هذا اللقب إضافة مهمة لتاريخ بوتافوجو، الذي تأسس عام 1904، ويُعد من الأندية العريقة في البرازيل، كما يُمثل هذا الإنجاز دفعة قوية للنادي قبل مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة، حيث سيسعى لمواصلة تقديم الأداء المميز، ورفع اسم الكرة البرازيلية على الساحة الدولية.