الإثنين 9 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الظفرة يواصل رحلة الصدارة في دوري «الأولى»

الظفرة يواصل رحلة الصدارة في دوري «الأولى»
9 ديسمبر 2024 11:49

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬
حافظ الظفرة على صدارته ترتيب دوري الدرجة الأولى، بعد عودته بنقطة التعادل من دون أهداف أمام مضيفه الفجيرة في واجهة مباريات «الجولة التاسعة»، والتي شهدت فوز العربي على مضيفه دبا 1-0، فيما تفوق فريق الإمارات على الحمرية 2-1، وفاز حتا أمام ضيفه مجد 2-0، وجلف يونايتد على حساب يونايتد 2-0، وتعادل الذيد وجلف أف سي 1-1، فيما كسب مصفوت المواجهة أمام مضيفه الجزيرة الحمراء 2-1.
ورفع الظفرة، الذي يعد الفريق الوحيد من دون خسارة في دوري الدرجة الأولى، رصيده إلى 20 نقطة في قمة الترتيب، بفارق نقطة عن منافسه العربي الذي استعاد ذاكرة الفوز سريعاً على حساب مضيفه دبا بهدف محمد فوزي، وهو الأول لفوزي في «دوري الهواة» ليقود فريقه لإلحاق الخسارة الأولى بدبا المتراجع إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة، ولكن من 7 مباريات.
وشهدت الجولة التاسعة تسجيل 13 هدفاً، وبدا من اللافت صيام الثنائي المتنافس على صدارة الهدافين، عن التسجيل في الجولة، ممثلين في محمد ديوب لاعب العربي المتصدر بـ 7 أهداف، ودياجودا سيلفا مهاجم دبا برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع أنور سوسال لاعب جلف أف سي، والذي سجل هدف فريقه الوحيد في المباراة أمام الذيد 1-1.
وتتواصل، إثارة دوري الدرجة الأولى بإقامة مباريات الجولة العاشرة يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث يلتقي العربي والجزيرة الحمراء، جلف أف سي ودبا، الإمارات وجلف يونايتد، مجد والذيد، يونايتد والفجيرة، مصفوت والحمرية، فيما يغيب الظفرة بداعي الراحة.

أخبار ذات صلة
مصفوت يستعيد الذاكرة في «دوري الأولى»
مهرجان السلع البحري يكرم شركاء النجاح ويتوج الفائزين

فرق الصدارة
1- الظفرة 20 نقطة من 8 مباريات
2- العربي 19 نقطة من 8 مباريات
3- دبا 16 نقطة من 7 مباريات
4- الإمارات 11 نقطة من 9 مباريات

دوري الدرجة الأولى
الظفرة
الفجيرة
مصفوت
محمد فوزي
آخر الأخبار
"مير" تدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
"مير" تدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية
اليوم 12:58
أوتايجوي يُمثل «جولف الإمارات» للمرة الأولى
الرياضة
أوتايجوي يُمثل «جولف الإمارات» للمرة الأولى
اليوم 12:32
"الطوارئ والأزمات" بأبوظبي يحصل على اعتماد الجاهزية والمرونة الدولي
علوم الدار
"الطوارئ والأزمات" بأبوظبي يحصل على اعتماد الجاهزية والمرونة الدولي
اليوم 12:29
الظفرة يواصل رحلة الصدارة في دوري «الأولى»
الرياضة
الظفرة يواصل رحلة الصدارة في دوري «الأولى»
اليوم 11:49
قافلة مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة
علوم الدار
ضمن "الفارس الشهم 3".. وصول قافلة مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة
اليوم 11:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©