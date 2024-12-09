الظفرة يواصل رحلة الصدارة في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

حافظ الظفرة على صدارته ترتيب دوري الدرجة الأولى، بعد عودته بنقطة التعادل من دون أهداف أمام مضيفه الفجيرة في واجهة مباريات «الجولة التاسعة»، والتي شهدت فوز العربي على مضيفه دبا 1-0، فيما تفوق فريق الإمارات على الحمرية 2-1، وفاز حتا أمام ضيفه مجد 2-0، وجلف يونايتد على حساب يونايتد 2-0، وتعادل الذيد وجلف أف سي 1-1، فيما كسب مصفوت المواجهة أمام مضيفه الجزيرة الحمراء 2-1.

ورفع الظفرة، الذي يعد الفريق الوحيد من دون خسارة في دوري الدرجة الأولى، رصيده إلى 20 نقطة في قمة الترتيب، بفارق نقطة عن منافسه العربي الذي استعاد ذاكرة الفوز سريعاً على حساب مضيفه دبا بهدف محمد فوزي، وهو الأول لفوزي في «دوري الهواة» ليقود فريقه لإلحاق الخسارة الأولى بدبا المتراجع إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة، ولكن من 7 مباريات.

وشهدت الجولة التاسعة تسجيل 13 هدفاً، وبدا من اللافت صيام الثنائي المتنافس على صدارة الهدافين، عن التسجيل في الجولة، ممثلين في محمد ديوب لاعب العربي المتصدر بـ 7 أهداف، ودياجودا سيلفا مهاجم دبا برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع أنور سوسال لاعب جلف أف سي، والذي سجل هدف فريقه الوحيد في المباراة أمام الذيد 1-1.

وتتواصل، إثارة دوري الدرجة الأولى بإقامة مباريات الجولة العاشرة يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث يلتقي العربي والجزيرة الحمراء، جلف أف سي ودبا، الإمارات وجلف يونايتد، مجد والذيد، يونايتد والفجيرة، مصفوت والحمرية، فيما يغيب الظفرة بداعي الراحة.

فرق الصدارة

1- الظفرة 20 نقطة من 8 مباريات

2- العربي 19 نقطة من 8 مباريات

3- دبا 16 نقطة من 7 مباريات

4- الإمارات 11 نقطة من 9 مباريات