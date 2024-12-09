أوتايجوي يُمثل «جولف الإمارات» للمرة الأولى

أبوظبي (الاتحاد)

اعتلى الأميركي يوهانس فيرمان صدارة تصنيف «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للجولف، عقب فوزه بلقب بطولة تحدي نيدبانك في جنوب أفريقيا، التي أقيمت على ملعب الأسطورة جاري بلاير في صن سيتي.

ومثل أدريان أوتايجوي، الإمارات، للمرة الأولى في جولة دي بي ورلد، وذلك بعدما أعلن اتحاد الجولف رسمياً مؤخراً عن تمثيل لاعب الجولف العالمي الدولة كلاعب محترف في كافة الجولات الاحترافية حول العلم.

وحسم فيرمان الفوز، بعدما أنهى المنافسات برصيد 5 ضربات تحت المعدل، ليرفع رصيده إلى 665 نقطة بالمركز الأول بحسب تصنيف «السباق إلى دبي»، وهو الذي حقق لقبه الثاني خلال مسيرته في جولة دي بي ورلد، والأول منذ تتويجه بلقب بطولة التشيك المفتوحة في عام 2021، وحقق أوتايجوي المركز 24 في البطولة الجنوب أفريقية، برصيد 3 ضربات فوق المعدل، ليفتتح مشواره هذا الموسم في تصنيف «السباق إلى دبي» بالمركز 44 برصيد 39.6 نقطة.

ومن المقرر أن يشارك أوتايجوي في بطولة ألفريد دونهيل التي ستقام في جنوب أفريقيا أيضاً، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 ديسمبر الجاري، في موسم جديد لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.

وتعود النهائيات مرة أخرى إلى الدولة، مع إقامة التصفيات الختامية للعام الثاني على التوالي في أبوظبي ودبي بمشاركة أفضل اللاعبين على مدار الموسم في تصنيف «السباق إلى دبي» في نوفمبر من العام المقبل 2025، وهما بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، وبطولة جولة دي بي ورلد، التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2025.