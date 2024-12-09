بحضور عمار بن حميد.. «ع ج كيّه» تتربع على قمة العالم في جمال الخيل العربية

باريس (وام)

تربعت الفرس «ع ج كيّه» لمربط عجمان، على عرش الخيول العربية بعد حصولها على اللقب الذهبي للأفراس في بطولة العالم للخيول العربية 2024، التي أقيمت في بورت دي فرساي، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبهذا اللقب الرفيع، تُحلق هذه الفرس بعيداً بعد أن نالت قبل فترة قصيرة جائزة أفضل فرس خلال النسخة الأولى لجولة الجياد العربية، التي أقيمت فعالياتها الختامية في العاصمة السعودية الرياض الشهر الماضي.

وجاء تتويج ع ج كيّه «ع ج كفو X أجا كابريس»، باللقب الذهبي في بطولة العالم بعد أن حازت على أغلبية مريحة، كما نالت ع ج كيّه جائزة أعلى الخيول من حيث عدد النقاط بعد أن حققت 93.86 نقطة.

وشهدت المنافسات أيضاً، مواصلة تميز نجمة مربط عجمان بسندراستيمو شيلو «عجمان مونسيون x أم أيه سكارليت»، التي حلت في المركز الثالث واللقب البرونزي في بطولة الأفراس.

وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، خلال حضوره البطولة، عن سعادته البالغة بالإنجاز العالمي للفرس«ع ج كيّه» لمربط عجمان وحصولها على اللقب الذهبي للأفراس في بطولة العالم للخيول العربية 2024، والتي تعد من أقوى بطولات العالم على الإطلاق، وتتويج الفرس بسندراستيمو شيلو باللقب البرونزي.

وأكد سموه أن هذا الفوز جاء نتيجة لرعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برياضة الفروسية وتوجيهاته الدائمة بالمحافظة على هذه الرياضة، والتي تترجم الجهود المقدرة والدعم الكامل الذي تجده هذه الرياضة العربية الأصيلة من قيادتنا الرشيدة، ما جعل دولتنا الفتية منارة في هذه الرياضة وموضع اهتمام وحضور عالمي.

وقال سموه: «استطعنا بفضل الله أن نثبت مجدداً جودة وقوة إنتاجنا المحلي العالمي الذي حمل الذهب من بطولة العالم إلى عجمان، وهذا الإنجاز الكبير يضاف لرصيد إنجازات رياضة الفروسية في دولة الإمارات، وامتداد طيب لما ظل يحققه مربط عجمان في المسابقات الدولية».

وأضاف سمو ولي عهد عجمان: «مشاركاتنا الخارجية السابقة والحالية واللاحقة، هي تعزيز لحرص قيادتنا الرشيدة على ضرورة تواجد الجواد العربي الأصيل في كل المحافل الدولية، وأن يظل علم الإمارات خفاقاً في محافل الخيل العربية الأصيلة».