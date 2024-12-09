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الرياضة

«دبي» يتصدر ترتيب دوري الصيد بالصقور

«دبي» يتصدر ترتيب دوري الصيد بالصقور
9 ديسمبر 2024 15:12

أبوظبي (الاتحاد)
تصدر فريق دبي ترتيب فرق دوري الإمارات للصيد بالصقور، وذلك بعد نهاية الجولة الثانية التي أقيمت في دبي، وينظمها نادي أبوظبي للصقارين بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
وشهدت الجولة الثانية إثارة كبيرة، من خلال الموجات القوية، التي أكدت سيطرة الكبار، وأسفرت النتائج عن فوز فريق الفرسان على فريق السيرامي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، فيما ضرب فريق دبي فريق «إم أر كيو» برباعية نظيفة، فيما فاز فريق ميدان على فريق المدام بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
وتصدر فريق دبي الترتيب العام برصيد ست نقاط بعد أن تفوق على فريق الفرسان الثاني في عدد الأهداف، فيما جاء ميدان ثالثاً برصيد أربع نقاط و«أر بي جي» رابعاً بثلاث نقاط، وحل المدام خامساً برصيد نقطتين، وجاء السيرامي سادساً بنقطة واحدة، ثم تذيل الترتيب فريق «إم أر كيو» بنقطة واحدة أيضاً.

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الصيد بالصقور
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مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
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