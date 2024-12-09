عادل الحوسني يُنقذ «الملك» من غضب «البركان»!

علي معالي (أبوظبي)

أنقذ عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، فريقه أمام عجمان، في ختام الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تصدى لـ 3 هجمات كانت في غاية الخطورة على مدار شوطي المباراة، وكانت إحداها كفيلة بتقدم «البركان»، ولكن الحوسني ظهر في أوقات مهمة للغاية ليقود «الملك» إلى انتصار مهم، والابتعاد بصدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه فريق شباب الأهلي، الذي تعادل مع خورفكان.

ونظراً لتألق الحوسني في حراسة عرين «الملك»، فقد حافظ على نظافة شباكه للمرة الخامسة بالدوري، وكانت أمام كلباء، والجزيرة، والبطائح، والنصر، ثم عجمان، ونظراً لتألقه اللافت أمام عجمان، فقد وضعت شبكة «سوفا سكور» المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، الحوسني على قمة الأفضل في المباراة بدرجة (8.2 من 10)، وهي أعلى نسبة بين لاعبي الفريقين، حيث تصدى الحارس بشكل عام إلى 6 محاولات، منها اثنتان من داخل منطقة الجزاء، وهو ما يؤكد حالة التركيز العالية التي لازمت الحوسني في هذه المباراة.

وبفضل إجادة الحوسني يُعد دفاع الشارقة حتى الآن هو الأقوى في الدوري بـ 5 أهداف فقط، كما نجح «الملك» بالهدف الذي سجله في مرمى عجمان من ضربة جزاء عن طريق كايو لوكاس أن يصل إلى الهجوم الأفضل برصيد 22 هدفاً، متساوياً مع الجزيرة والعين.

كما يواصل كايو لوكاس تقديم المستوى المميز، وبالأرقام فإن اللاعب ساهم بـ 18 هدفاً بالمسابقات كافة في 16 مباراة مع الشارقة هذا الموسم، حيث سجل 12، وصنع 6 أهداف.