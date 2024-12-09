البريطانية بوراج تحرز لقب بطولة تحدي الحبتور للتنس

دبي (الاتحاد)

أحرزت البريطانية جودي بوراج لقب فردي النسخة الـ 27 من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، التي اختتمت منافساتها أمس «الأحد» على ملاعب منتجع الحبتور في دبي، بمشاركة نحو 100 لاعبة من مختلف أنحاء العالم. وتمكنت بوراج التي شاركت ببطاقة دعوة، من التفوق على الروسية بولينا كوديرموتوفا، المصنفة الأولى في البطولة، بمجموعتين متتاليتين 6-3 و6-3، في مباراة استغرقت 64 دقيقة. وحصدت اللاعبة البريطانية بهذا الفوز، كأس البطولة وجائزة المركز الأول المالية، بالإضافة إلى 100 نقطة تُضاف إلى تصنيفها العالمي.

وفي منافسات الزوجي، أحرز الثنائي المصنف الأول، التشيكية أناستاسيا ديتسيوك والروسية أناستاسيا تيخونوفا، لقب البطولة بعد فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي المصنف الثاني، المكون من الهولندية إيزابيل هافيرلاج والروسية إيلينا بريدانكينا، بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة، بواقع 6-3 و6-7 و10-8.

وتوج خلف أحمد الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، الفائزات، مؤكداً أن البطولة، التي تُعتبر الأقدم في الشرق الأوسط على مدار 27 عاماً، لا تزال تشكل بوابة رئيسية للاعبات الواعدات نحو العالمية، وأثنى على أداء اللاعبات، وقال: سعداء بهذا المستوى، البطولة تتطور إلى الأفضل عاماً بعد آخر، وتستقطب أفضل اللاعبات الصاعدات اللاتي يحلمن بالعبور إلى العالمية والنجومية.

وكان ختام الفردي قد استمر ساعة وأربع دقائق، حيث سيطرت جودي «التي شاركت ببطاقة دعوة» على المباراة، ونجحت في حسمها لصالحها على حساب الروسية بولينا كودرينانوفا بمجموعتين دون رد وبنتيجة ستة أشواط مقابل ثلاثة أشواط، ونالت اللاعبة مبلغ 15.239 ألف دولار، وسوف تحصل على 100 نقطة في تصنيف الاتحاد الدولي، بينما حصلت بولينا الوصيفة على مبلغ 8.147 ألف دولار و65 نقطة في التصنيف.

أما نهائي الزوجي، فقد استمر ساعة و48 دقيقة، وقدمت المتنافستان عرضاً قوياً في فنون اللعبة من إرسال متنوع وتطويع الإرسال وكسره في بعض الحالات والتصويب الممتع بأسلوب السهل الممتنع، مما أضفى على اللقاء المتعة والإثارة، وفاز الزوجي المكون من التشيكية انستازيا ديتويك والروسية انستازيا تيخونوفا على الزوجي المكون من الهولندية إيزابيل هارفلاج وزميلتها الروسية ايلينا بريدانكينا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، ونال زوجي انستازيا مبلغ 5573 دولاراً، بينما نال الزوجي الوصيف مبلغ 2787 دولاراً.