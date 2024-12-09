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الرياضة

الاجتماع الفني يعتمد ترتيبات «كأس سوبر إعمار»

الاجتماع الفني يعتمد ترتيبات «كأس سوبر إعمار»
9 ديسمبر 2024 17:23

دبي (الاتحاد)

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الوصل يستعيد نغمة الفوز أمام البطائح

عقدت رابطة المحترفين الاجتماع التنسيقي لمباراة كأس سوبر إعمار، والتي ستقام في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وتجمع فريقي الوصل وشباب الأهلي.
وتم خلال الاجتماع التنسيقي، الذي ترأسه مصعب المرزوقي، مدير قطاع الخدمات المساندة، وحضره ممثلو الفريقين، الشرطة، شركة الأمن الخاص، وفريق العمل من مختلف إدارات الرابطة، عرض أطقم الفريقين، حيث سيلعب فريق الوصل بالأصفر كاملاً وشباب الأهلي بالأحمر كاملاً، وحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفائز. 
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ابتداء من الرابعة عصر الخميس المقبل فندق القصر داون تاون بدبي، بحضور مدرب الفريق ولاعب أساسي وممثلي وسائل الإعلام، تليه الحصص التدريبية في ملعب المباراة حيث سيجري الوصل تدريبه الرئيسي في السادسة مساء، ثم شباب الأهلي في 7:15 مساء، وسيكون التدريب مفتوحاً أمام الإعلام في أول ربع ساعة من كل حصة. 
ستشهد المباراة إقامة العديد من الفعاليات الجماهيرية من الساعة الخامسة والنصف مساء في منطقة المشجعين، تتضمن ألعاباً ترفيهية، مهارات رياضية، وغيرها من الأنشطة المتاحة لجميع الأعمار. 
وتم خلال الاجتماع استعراض بوابات الدخول الخارجية، حيث تم تخصيص البوابة الرئيسية والبوابة المحاذية للنادي الهندي لجماهير الوصل، فيما تم ستدخل جماهير شباب الأهلي عبر بوابة ليجر لاند والبوابة القريبة من النادي المصري.
 

رابطة المحترفين
الوصل
شباب الأهلي
استاد آل مكتوم
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