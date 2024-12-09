«أدنوك للمحترفين» يواكب الظاهرة العالمية في «ندرة» الأهداف الرأسية!

عمرو عبيد (القاهرة)

شهدت الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، تسجيل هدفين فقط، عبر ألعاب الهواء من إجمالي 21 هدفاً، بنسبة 9.5% فقط، وهو ما يتماشى مع حالة «النُدرة» التي تعيشها إحصاءات تسجيل الأهداف عبر رؤوس اللاعبين، وإجمالاً، فإن الموسم الحالي في دوري «أدنوك» للمحترفين شهد اهتزاز الشباك 36 مرة عبر الرؤوس، بنسبة 16.5% من إجمالي الحصاد التهديفي للبطولة، ليسير على درب الموسم الماضي، الذي انتهى بتسجيل 99 هدفاً بواسطة ألعاب الهواء، مثّلت آنذاك نسبة 15.9%، مقابل 19.64% في ختام نُسخة 2022-2023.

وتبدو تلك الظاهرة «عالمية»، بل إن حصاد الدوري حتى الآن يزيد على المتوسط العام لبطولات الدوري الأوروبية الكُبرى، وكذلك «الشامبيونزليج»، فيما يتعلق بالأهداف الرأسية، حيث بلغت النسبة في «البريميرليج» 13.9% فقط، مع الوضع في الاعتبار خوض الفرق الإنجليزية 15 جولة، شهدت تسجيل 62 هدفاً بواسطة رؤوس اللاعبين، من إجمالي 446 هدفاً، ولم يكن «البريميرليج» هو الأقل حصاداً في هذا الأمر، المُتراجع منذ سنوات بحسب بعض التقارير التحليلية العالمية، التي ذكرت أن النسبة كانت تتراوح في البطولات الكُبرى، بين 20% و25% خلال بعض فترات القرن الماضي، قبل أن تتراجع إلى متوسط بين 14.3% و16.6%، بل إن بعض السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً حتى نسبة 11.2%.

وبالعودة إلى البطولات الأقل تسجيلاً للأهداف الرأسية، يأتي «الشامبيونزليج» في ذيل القائمة، حيث اهتزت الشباك في الموسم الجاري عبر ألعاب الهواء بنسبة 12.15% فقط، وهي الأقل على الإطلاق بين «كِبار القارة العجوز»، يليها الدوري الإسباني، بعدما استخدمت فرق «الليجا» رؤوس لاعبيها في إحراز 12.35% من الأهداف، وهو ما يجعل الدوري الإنجليزي في المرتبة الثالثة بتلك القائمة.

ويبدو الوضع أفضل في «سيري آ»، الذي يتصدّر هذا المشهد، بعدما نجحت الفرق الإيطالية في تسجيل 15.8% من الأهداف في الموسم الجاري، عبر ذلك الأسلوب، ومن الصعب القول بأن ارتفاع نسبة الأهداف الرأسية يأتي بسبب الأخطاء الدفاعية الفادحة فقط، لأن فرق «الكالشيو» لا تزال تُقدّم مستويات دفاعية جيدة مقارنة بغيرها في أوروبا، بصورة عامة، وكذلك سجّلت فرق «البوندسليجا» نسبة جيدة من تلك الأهداف، حيث هزت الشباك بـ15.3% من الإجمالي، في حين سجّل «ليج ون» الفرنسي نسبة 14.75%، ليبقى السؤال مطروحاً حول أسباب تراجع تلك النوعية من الأهداف، وهل يعود ذلك إلى تقلص عدد المهاجمين الذين يجيدون اللعب بالرؤوس، أم إلى تحسن التكتيكات الدفاعية وقدرات حراس المرمى القادرة على التعامل معها؟