بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تدشن جولتها النهائية الجمعة



أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف العاصمة أبوظبي نهاية الأسبوع الجاري الجولة الخامسة والنهائية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي تقام في مبادلة أرينا خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر، وتحظى هذه الجولة باهتمام واسع النطاق وحماس جماهيري كبير لمعرفة بطلي النسخة الأولى من البطولة في فئتي البدلة وبدون البدلة، والتي تميزت بمستويات تنافسية عالية بين أندية وأكاديميات الدولة، إلى جانب الأداء المميز للاعبين في مختلف الفئات.

وأكّد اتحاد الجوجيتسو أن الجوائز المالية الإجمالية للبطولة، البالغة 1.5 مليون درهم، تمثّل حافزاً قوياً للمشاركين ودعماً لرحلتهم نحو تحقيق المزيد من الإنجازات. وتأتي الجولة الختامية تتويجاً لجهود اللاعبين والأندية على مدار الموسم، حيث تسلّط الضوء على التزامهم وعملهم الدؤوب في إطار منافسات احترافية تليق بمكانة البطولة ورسالتها وأهدافها.

وعلى ضوء نتائج الجولات الأربع الماضية، يدخل نادي العين للجوجيتسو الجولة الختامية وهو المرشح الأقوى لحصد لقب فئة «البدلة»، بعد تصدره الترتيب العام في الجولات السابقة، متفوقاً على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي يحتَل المركز الثاني، ونادي بني ياس للجوجيتسو في المركز الثالث مع فارق ضئيل في النقاط بين الأندية الثلاثة، ليبقى التنافس على اللقب محتدماً حتى الجولة النهائية.

وأكّد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تجسّد رؤية القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لهذه الرياضة، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المشهد الرياضي في دولة الإمارات. وقال الظاهري: «النجاح الكبير الذي حققته البطولة على مدار جولاتها يعكس رؤية القيادة الرشيدة برياضة الجوجيتسو. ومع اقتراب الجولة الختامية، نحتفي بجهود جميع المشاركين الذين أظهروا مستويات تنافسية استثنائية، مما يعزز مكانة البطولة كمنصة لإبراز المواهب وصناعة الأبطال».

ويضيف: «تميزت البطولة منذ انطلاقها بمشاركة واسعة تعكس الإقبال الكبير على رياضة الجوجيتسو، حيث شهدت الجولة الأولى مشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات. ومع اقتراب الجولة الختامية، نتوقع معدلات مشاركة مماثلة، وحضوراً جماهيرياً وتنظيمياً مميزاً، يؤكد الشعبية المتنامية لهذه الرياضة والدعم الكبير الذي تحظى به البطولة».

ولفت الظاهري إلى أنّ بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تسعى إلى تعزيز رياضة الجوجيتسو كعنصر أساسي، من خلال نشر قيم الالتزام والروح الرياضية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، واكتشاف المواهب الواعدة وتنميتها. كما تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لرياضة الجوجيتسو، مع تعزيز التفاعل الثقافي والتنوع الاجتماعي، مما يجعلها منصة تجمع بين التنافس الرياضي والقيم الإنسانية الرفيعة.