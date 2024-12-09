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الرياضة

«الأولمبية الوطنية» تشارك في مبادرة «حماية الألعاب الآسيوية»

«الأولمبية الوطنية» تشارك في مبادرة «حماية الألعاب الآسيوية»
9 ديسمبر 2024 19:30

دبي (وام)
شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماعات لجان المجلس الأولمبي الآسيوي في بانكوك، حول محوري الحماية الرياضية ومنع التلاعب بالمنافسات، بحضور نخبة من الخبراء الدوليين وممثلي اللجان الأولمبية الوطني، مثل اللجنة، في الاجتماعات التي استمرت يومين، نورة الجسمي، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وبطي أحمد العبدولي مدير شؤون الاتحادات الرياضية باللجنة.
واندرجت الاجتماعات ضمن مبادرة «حماية الألعاب الآسيوية»، التي أطلقها المجلس الأولمبي الآسيوي بهدف تعزيز النزاهة الرياضية، وتتألف من أربعة محاور رئيسية تشمل الحماية، ومكافحة المنشطات، ومنع التلاعب بالمنافسات، وتعزيز القيم الأولمبية.
وتضمنت المخرجات تعزيز الشراكات بين المؤسسات الرياضية والجهات المعنية، وتبادل أفضل الممارسات في مكافحة التلاعب بالمنافسات، وتأكيد أهمية التثقيف الرياضي لضمان نزاهة الرياضة على المستوى الآسيوي.وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من جهات دولية ومحلية، بما في ذلك ممثلو وكالات إنفاذ القانون، مثل الإنتربول، واللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة السلة، وعدد من وزارات الداخلية والإدارات المختصة بمكافحة التلاعب بالمنافسات.
وعرض ممثلو اللجان الأولمبية الآسيوية، خلال الاجتماعات، تجاربهم، وركزوا على أهمية التثقيف الرياضي عبر تنظيم ورش عمل، وبرامج تدريبية تستهدف الرياضيين، وطلاب الجامعات، إضافة إلى حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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