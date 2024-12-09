الحبتور و«ايه ام» يدشنان بطولة ونستون تشرشل للبولو

دبي (الاتحاد)

تنطلق يوم غدٍ بطولة السير ونستون تشرشل السنوية للبولو بمباراة الحبتور وأيه أم، ويقود محمد الحبتور فريق الحبتور، فيما تقود الشيخة عليا آل مكتوم فريق أيه أم، وتجمع المباراة الثانية بين فريقي الباشا بقيادة هاني جابش، وذئاب دبي مهرة بقيادة الثنائي طارق الحبتور وحبتور الحبتور في الرابعة عصراً.

ويشارك في البطولة اربع فريق بهانديكاب 10 جول، وسوف يشهد يوم بعد غدٍ الخميس مباريات الدور قبل النهائي، فيما تختتم المنافسات السبت.

وأكد محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد البولو، أن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية حريص على إقامة هذه البطولة بصفة سنوية لمشاركة الجالية البريطانية مناسباتها؛ نظراً للعلاقات الوطيدة التي تربط الشعبين الصديقين، وتأتي في أهمية البطولة كونها تقترب من كأس دبي الفضية التي تشهد مشاركة أقوى المحترفين ويصل الهانديكاب فيهالـ 20 جول، وهو مستوى يعد الأعلى في النشاط المحلي.