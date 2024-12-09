مهرجان السلع البحري يستقطب 25 ألف زائر



منطقة الظفرة (وام)

استقطب مهرجان السلع البحري الذي اختتم أعماله أمس واستمر على مدار 5 أيام على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، نحو 25 ألف زائر من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وأقيم المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعكس الإقبال الكبير نجاح هذا الحدث البارز ودوره المهم كوجهة مميزة وغنية بالفعاليات والمسابقات البحرية والتراثية والرياضية والشاطئية.

وقدم المهرجان جوائز إجمالية بقيمة 4.5 مليون درهم موزعة على 73 مسابقة خُصص لها أكثر من 1500 جائزة.

وتوج سعيد خلفان المزروعي مدير مهرجان السلع البحري، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة السلع لصيد الشعري، ومسابقة صيد الأسماك للنساء، ومسابقة التجديف الواقف، وبطولة الرماية بفئاتها المختلفة.

وثمن مدير المهرجان الرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ودعمه الكبير للمهرجانات والفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى صون التراث والمحافظة عليه ونقله للأجيال الناشئة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم وترسيخ معاني الهوية الوطنية في نفوسهم.

وتقدم بالشكر والتقدير لكافة الجهات الداعمة والراعية والمشاركة في المهرجان، على دورهم في دعم هذه الاحتفالية الكبيرة التي ينتظرها عشاق الرياضات البحرية التراثية مشيراً إلى أن المهرجان شهد مشاركة واسعة في فعالياته ومسابقاته المتنوعة.

من جهته أعرب خليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن فخره بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة الرابعة من مهرجان السلع البحري، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يعكس الالتزام بالحفاظ على التراث البحري الإماراتي وتعزيز الهوية الوطنية.

وقال إن المهرجان شهد مشاركة واسعة من ملاك المحامل والنواخذة والبحارة، الذين حرصوا على الوجود والمشاركة، مما أضفى أجواء حماسية وتنافسية عكست جمال وروعة تراثنا البحري الأصيل، وأكد أن المهرجان عزز مكانته بين المهرجانات المختلفة، حيث تضمنت أجندته العديد من الأنشطة والفعاليات الجاذبة التي تناسب جميع الأعمار، مما أسهم في استقطاب جمهور واسع وتعريفهم بالتراث البحري الإماراتي.