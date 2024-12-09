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الرياضة

ريال وبرشلونة إلى الدرجة الرابعة في كأس إسبانيا

ريال وبرشلونة إلى الدرجة الرابعة في كأس إسبانيا
9 ديسمبر 2024 18:39


برشلونة (أ ف ب)
أوقعت قرعة الدور الثالث من كأس إسبانيا لكرة القدم التي أقيمت الاثنين، ريال مدريد وبرشلونة ضد فريقين من الدرجة الرابعة في مهمة سهلة على الورق في مستهل مشوار العملاقين في المسابقة، ويدخل ريال وبرشلونة وأتلتيك بلباو حامل اللقب ووصيفه ريال سوسييداد المسابقة من هذا الدور بما أنها الفرق الأربعة التي ستخوض مسابقة الكأس السوبر المقررة في السعودية مطلع العام الجديد.
ويتواجه ريال مدريد، بطل الدوري للموسم الماضي، مع مينيرا الذي أقصى فريق الدرجة الأولى ديبورتيفو ألافيس من الدور السابق، فيما يلعب برشلونة، المتوج بلقب المسابقة 31 مرة في إنجاز قياسي، مع بارباسترو الذي تجاوزه العملاق الكاتالوني في الدور ذاته الموسم الماضي بصعوبة 3-2.
كما يبدأ بلباو حملة الدفاع عن لقبه ضد فريق من الدرجة الرابعة هو لوجرونيس، فيما يلتقي مايوركا مع بونتيفيردا، فريق الدرجة الرابعة الذي أقصى فياريال من الدور السابق.
أما الكبير الآخر أتلتيكو مدريد، فيلتقي ماربيّا من الدرجة الثالثة.
- قرعة الدور الثالث:
بارباسترو (درجة رابعة) - برشلونة
ديبورتيفو مينيرا (درجة رابعة) - ريال مدريد
لوجرونيس (درجة رابعة) - أتلتيك بلباو
بونتيفيدرا (درجة رابعة) - مايوركا
ماربيا (درجة ثالثة) - أتلتيكو مدريد
بونفيرادينا (درجة ثالثة) - ريال سوسييداد
أورينسي (درجة ثالثة) - بلد الوليد
تينيريفي (درجة ثانية) - أوساسونا
قرطاجنة (درجة ثانية) - ليغانيس
إلتشي (درجة ثانية) - لاس بالماس
إلدينسي (درجة ثانية) - فالنسيا
ألميريا (درجة ثانية) - إشبيلية
راسينج فيرول (درجة ثانية) - رايو فاليكانو
راسينج سانتاندر (درجة ثانية) - سيلتا فيجو
هويسكا (درجة ثانية) - ريال بيتيس
غرناطة (درجة ثانية) - خيتافي 

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