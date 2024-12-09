البايرن يفتقد جهود نوير وهاري كين في مواجهة شاختار بدوري الأبطال



ميونخ (د ب أ)

بات من المرجح غياب مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، عن فريقه في مواجهة شاختار دونتيسك الأوكراني، غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما سيكون المهاجم الإنجليزي هاري كين من بين الغائبين عن المباراة.

ولم يشارك نوير في التدريبات الأخيرة لفريقه استعداداً للمواجهة، اليوم الاثنين، حيث لم يتعاف بعد من مشكلة في الضلوع والتي غاب بسببها عن المباراة التي فاز بها فريقه على هايدنهايم 2/4، السبت، ببطولة الدوري الألماني (بوندسليجا).

ويشارك الحارس الإسرائيلي دانيل بيرتينز كأساسي للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا، وهو الذي شارك للمرة الأولى كأساسي يوم السبت أيضاً، وفي مباراة كأس ألمانيا التي خسرها الفريق بهدف أمام باير ليفركوزن بعد تعرض نوير للطرد.

ولم يتعاف كين بعد من الإصابة العضلية التي تعرض لها، فيما يتواصل غياب كينجسلي كومان وألفونسو دايفز للسبب ذاته، ولازال جواو بالينيا مصاباً، وتحوم الشكوك حول جاهزية سيرجي جنابري بسبب مشكلة في الركبة. لكن المهاجم ماتياس تيل تعافى من المرض الذي تعرض له، ليصبح جاهزاً للمشاركة في المباراة التي ستقام في مدينة جلسنكرشن الألمانية، حيث يلعب الفريق الأوكراني مبارياته على أرضه.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط من خمس مباريات، ويأمل في الوصول إلى المراكز الثمانية الأولى التي تؤهل مباشرة لدور الستة عشر، وذلك من خلال تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الثلاث المتبقية، وذلك ليتجنب خوض مباريات الملحق والتي ستكون بين الفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى 24، فيما يحتل شاختار المركز السادس عشر برصيد أربع نقاط. وقال هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ: «نريد الوصول إلى المراكز الثمانية الأولى، لدينا عمل كبير لإنجازه هدفنا هو الفوز في المباريات الثلاث، أعتقد أننا سنكون في أمان في المراكز الثمانية الأولى».