الإثنين 9 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشيك يدعم صفوف ليفركوزن وألونسو يحذر من قوة إنتر ميلان

تشيك يدعم صفوف ليفركوزن وألونسو يحذر من قوة إنتر ميلان
9 ديسمبر 2024 20:05

 
دوسلدورف (د ب أ) 

 

أخبار ذات صلة
البايرن يفتقد جهود نوير وهاري كين في مواجهة شاختار بدوري الأبطال
«أدنوك للمحترفين» يواكب الظاهرة العالمية في «ندرة» الأهداف الرأسية!

يأمل باير ليفركوزن في أن يتبع فوزه على ميلان الإيطالي، بفوز آخر على غريمه التقليدي إنتر ميلان، في الوقت الذي سيرحب فيه الفريق بعودة مهاجمه التشيكي باتريك تشيك للمباراة التي ستقام غداً الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقال تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق، في حديث مع الصحفيين: «باتريك يشعر بتحسن، لكن علينا الانتظار حتى نهاية التدريب، نتابع الأمر يوماً بيوم ثم سنقرر أي الخيارات سنتبع». وكان تشيك، الذي يشارك بدلاً من النيجيري فيكتور بونيفاس المصاب، في حالة فنية جيدة مؤخراً مع حامل لقبي الدوري والكأس في ألمانيا الموسم الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة أجبرته على الخروج من لقاء الفوز على بايرن ميونيخ في كأس ألمانيا، ثم غاب عن المباراة التي فاز فيها الفريق على سانت باولي 1/2 في بطولة الدوري.
وسيكون اللاعب موضع ترحيب في مواجهة إنتر ميلان الذي لم يخسر أي مباراة ويحتل المركز الثاني في دوري الأبطال ولم تستقبل شباكه أي هدف في خمس مباريات بالبطولة، ويبتعد عنه باير ليفركوزن بفارق ثلاث نقاط في المركز السادس، في الوقت الذي يرغب فيه كلا الفريقين في إنهاء مرحلة الدوري في المراكز الثماني الأولى من أجل خطف بطاقة تأهل مباشرة لدور الستة عشر.
وفاز باير ليفركوزن على ميلان 1/ صفر في الجولة الثانية من المسابقة لكن ألونسو حذر فريقه من أن مواجهة إنتر ميلان ستكون أكثر صعوبة. وقال ألونسو: «سنواجه واحداً من أفضل الفرق في أوروبا غدا». وأضاف: «نحن مستعدون لذلك تماماً لكنه سيكون تحدياً كبيراً، إنتر ميلان فريق قوي حقاً لديهم فريق رائع ولاعبين جيدين للغاية».
وتابع مدرب ليفركوزن: «إنتر مثال للفريق الفائز، حققوا بعض النجاحات وهم يتحكمون في المباراة ولديهم واحد من أفضل المدربين في العالم سيموني إينزاجي، ستكون مباراة كبيرة وسنبذل قصارى جهدنا». ويدخل ليفركوزن المباراة بعد خمسة انتصارات في كل البطولات ويأمل في الفوز على إنتر ميلان في ثالث لقاء بينهما، بعدما فاز إنتر 3 / 2 و2 / صفر في دور المجموعات الثاني في موسم 2003/2002.

ليفركوزن
إنتر ميلان
ميلان
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان التطورات الإقليمية
اليوم 19:36
فريق إطفاء يكافح حريق المبنى المنهار جراء انفجار في لاهاي
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مبنى في لاهاي
اليوم 20:44
ميسي خارج تشكيلة العام لاتحاد اللاعبين المحترفين
الرياضة
ميسي خارج تشكيلة العام لاتحاد اللاعبين المحترفين
اليوم 20:28
جندي أوكراني في جبهة القتال
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدلي بتصريح بشأن نشر قوات غربية في أوكرانيا
اليوم 20:18
كول بالمر: سعيد بإعادة الفرحة لجماهير تشيلسي
الرياضة
كول بالمر: سعيد بإعادة الفرحة لجماهير تشيلسي
اليوم 20:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©