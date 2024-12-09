تشيك يدعم صفوف ليفركوزن وألونسو يحذر من قوة إنتر ميلان



دوسلدورف (د ب أ)

يأمل باير ليفركوزن في أن يتبع فوزه على ميلان الإيطالي، بفوز آخر على غريمه التقليدي إنتر ميلان، في الوقت الذي سيرحب فيه الفريق بعودة مهاجمه التشيكي باتريك تشيك للمباراة التي ستقام غداً الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق، في حديث مع الصحفيين: «باتريك يشعر بتحسن، لكن علينا الانتظار حتى نهاية التدريب، نتابع الأمر يوماً بيوم ثم سنقرر أي الخيارات سنتبع». وكان تشيك، الذي يشارك بدلاً من النيجيري فيكتور بونيفاس المصاب، في حالة فنية جيدة مؤخراً مع حامل لقبي الدوري والكأس في ألمانيا الموسم الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة أجبرته على الخروج من لقاء الفوز على بايرن ميونيخ في كأس ألمانيا، ثم غاب عن المباراة التي فاز فيها الفريق على سانت باولي 1/2 في بطولة الدوري.

وسيكون اللاعب موضع ترحيب في مواجهة إنتر ميلان الذي لم يخسر أي مباراة ويحتل المركز الثاني في دوري الأبطال ولم تستقبل شباكه أي هدف في خمس مباريات بالبطولة، ويبتعد عنه باير ليفركوزن بفارق ثلاث نقاط في المركز السادس، في الوقت الذي يرغب فيه كلا الفريقين في إنهاء مرحلة الدوري في المراكز الثماني الأولى من أجل خطف بطاقة تأهل مباشرة لدور الستة عشر.

وفاز باير ليفركوزن على ميلان 1/ صفر في الجولة الثانية من المسابقة لكن ألونسو حذر فريقه من أن مواجهة إنتر ميلان ستكون أكثر صعوبة. وقال ألونسو: «سنواجه واحداً من أفضل الفرق في أوروبا غدا». وأضاف: «نحن مستعدون لذلك تماماً لكنه سيكون تحدياً كبيراً، إنتر ميلان فريق قوي حقاً لديهم فريق رائع ولاعبين جيدين للغاية».

وتابع مدرب ليفركوزن: «إنتر مثال للفريق الفائز، حققوا بعض النجاحات وهم يتحكمون في المباراة ولديهم واحد من أفضل المدربين في العالم سيموني إينزاجي، ستكون مباراة كبيرة وسنبذل قصارى جهدنا». ويدخل ليفركوزن المباراة بعد خمسة انتصارات في كل البطولات ويأمل في الفوز على إنتر ميلان في ثالث لقاء بينهما، بعدما فاز إنتر 3 / 2 و2 / صفر في دور المجموعات الثاني في موسم 2003/2002.