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الرياضة

مدير فريق مرسيدس: سأشجع هاميلتون للفوز بلقب فورمولا - 1 مع «فيراري»

مدير فريق مرسيدس: سأشجع هاميلتون للفوز بلقب فورمولا - 1 مع «فيراري»
9 ديسمبر 2024 20:15

 
لندن (د ب أ)

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قال توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، إنه سيشجع البريطاني لويس هاميلتون الموسم المقبل في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا - 1، في حال لم ينجح سائقو الفريق في تحقيق لقب البطولة، وأنهى هاميلتون 12 عاماً كسائق لفريق مرسيدس وحل في المركز الرابع بسباق أبوظبي أمس الأحد، وذلك رغم أنه بدأ السباق من المركز السادس عشر وخرج من التجارب الأولى.
وفاز السائق البالغ من العمر 39 عاماً بسبعة ألقاب مع مرسيدس، وسينتقل إلى فريق فيراري انطلاقاً من الموسم المقبل مع تمنيات وولف بالتوفيق. وقال وولف في تصريحات لقناة «سكاي سبورتس»: «إذا لم نتمكن من الفوز سأشجعه، إنه يستحق اللقب الثامن». وأضاف: «لكن فريقنا وسائقينا وعلامتنا التجارية لها الأولوية، هذا هو الهدف الرئيسي وسنفعل كل ما بوسعنا».
وأوضح مدير فريق مرسيدس: «لقد تواجد هنا 12 عاماً، إنها ليست فقط أطول علاقة بين سائق وفريق شهدتها تلك الرياضة، بل إنها واحدة من أطول العلاقات بين فريق ورياضي في عالم الرياضة بأسره». وتابع وولف: «كما أنها أطول مدة لعلاقة مع شخص ما، هذا يعزز الثقة والقيم النادرة، هذا سبب أن تلك الفترة ستكون دائما قريبة من قلوبنا».
وقال: «وهي واحدة من أفضل الفترات التي مررت بها وكذلك الفريق». وأنهى هاميلتون الموسم في المركز السابع في ترتيب السائقين لموسم 2024، وجاء خلف زميله في مرسيدس البريطاني جورج راسل.

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