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الرياضة

ميسي خارج تشكيلة العام لاتحاد اللاعبين المحترفين

ميسي خارج تشكيلة العام لاتحاد اللاعبين المحترفين
9 ديسمبر 2024 20:28

باريس (رويترز) 

 

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غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تشكيلة العام التي أعلنها اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، اليوم الاثنين، لأول مرة منذ نحو 20 عاماً، بينما ضمت ستة من لاعبين ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا وأربعة من عناصر مانشستر سيتي.
وهذه المرة الأولى منذ 2006 التي يغيب فيها ميسي عن التشكيلة المثالية للاتحاد. وضمت التشكيلة في الخط الأمامي إرلينج هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور على حساب اللاعب الأرجنتيني الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الظهور في هذه التشكيلة على مر العصور برصيد 17 مرة.
وكان جود بلينجهام لاعب ريال مدريد ومنتخب إنجلترا أكثر اللاعبين حصولاً على الأصوات برصيد 11176، وكسر فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول هيمنة ريال مدريد ومانشستر سيتي على تشكيلة هذا العام.
وفيما يلي التشكيلة المثالية لاتحاد اللاعبين المحترفين لهذا العام:
حراسة المرمى: البرزيلي إيدرسون (مانشستر سيتي).
مدافعون: الإسباني داني كارفخال (ريال مدريد) الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول) الألماني أنطونيو روديجر (ريال مدريد).
لاعبو الوسط: الإنجليزي جود بلينجهام (ريال مدريد) البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) الألماني توني كروس (ريال مدريد) الإسباني رودري (مانشستر سيتي).
مهاجمون: النرويجي إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/ريال مدريد) البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد). 

ميسي
ليونيل ميسي
ريال مدريد
رونالدو
إيرلينج هالاند
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