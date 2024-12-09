ابن سليم: «أبوظبي علامة فارقة»

أبوظبي (وام)

أكد محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، أن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1، أصبح علامة فارقة في تاريخ سباقات السيارات، بعد سنوات من العمل والتميز بدأت في عام 2009.

وقال ابن سليم إن السباق نجح بفضل البيئة المحيطة التي تدعم رياضة السيارات وتميزها في تقديم نموذج استثنائي على مدار السنوات الماضية.

وأكد أن الاتحاد الدولي للسيارات يعمل على تطوير الجانب الرياضي في سباقات السيارات، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة له، لافتاً إلى أن الاتحاد يدعم الجميع في كل المبادرات لتحقيق التميز، موضحاً أن الاتحاد عمره 120 عاماً، وهو غير ربحي ومكون من 242 نادياً واتحاداً في جميع أنحاء العالم، ويعمل على تهيئة البيئة المثالية لجميع المعنيين، وليس السائقين فقط.

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات عن أمله في مواصلة مسيرة التميز والتألق لسائقي الفورمولا الإماراتيين راشد الظاهري، وحمدة وأمنة القبيسي، مؤكداً أنهم قادرون على استدامة تحقيق الإنجازات والترقي بشكل دائم للوصول إلى منصات التتويج في أكبر المحافل العالمية.