مبابي يتلقى مكافأة بـ «نبأ سعيد»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد الهدف الرائع الذي سجله الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد في مباراة جيرونا (3-0) في الجولة 16 للدوري الإسباني، استقبل نبأ سعيداً، ومكافأة جديدة تتوج جهوده في عام 2024، منذ أن كان لاعباً في باريس سان جيرمان، حيث تم اختياره ضمن التشكيلة النموذجية لفريق 2024، من جانب النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين «FIFPRO» - فيفبرو- رغم أنه لم يكن في أفضل حالاته الفنية والبدنية والذهنية، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة التي عاشها في مدريد مع «البلانكوس» وإن كانت أرقامه مع الريال لم تكن سيئة بدرجة كبيرة، إذ إنه سجل 11 هدفاً في 21 مباراة بمختلف المسابقات.

ويحل ريال مدريد ضيفاً مساء اليوم على أتالانتا الإيطالي في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا، وهي مباراة حاسمة بالنسبة لـ «الميرينجي» إذا كان يريد أن يبقى «على قيد الحياة» في هذه البطولة على حد تعبير موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إذ إن الريال لم يجمع حتى الآن سوى 6 نقاط فقط من فوزين، في حين تلقى 3 هزائم.

وقال الموقع إن الريال يمكنه الاعتماد على مبابي في هذه المباراة بعد أن تحرر من الضغوط الشديدة الواقعة على كاهله، وبدأ في التحسن فنياً وبدنياً وذهنياً، وأصبح لديه «دافع إضافي» للتألق والإجادة، بعد البداية الباهتة التي لم تهضمها جماهير «سانتياجو برنابيو»، حيث كانت تعلق عليه أمالاً كبيرة لصنع الفارق مع الفريق.

وسبق لمبابي أن تقاسم مع الهداف الإنجليزي هاري كين جائزة «جيرد موللر» لأكثر النجوم تسجيلاً للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، عندما كان لاعباً في باريس سان جيرمان، حيث سجل 52 هدفاً بالتساوي مع كين، وحصلا على الجائزة مناصفة، خلال حفل تسليم الكرة الذهبية في 28 أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن التشكيلة النموذجية لفريق عام 2024، وفقاً لـ «فيفبرو»، سيطرعليها نجوم ريال مدريد ومانشستر سيتي، ولا يوجد بها إلا لاعب واحد من خارج هذين الناديين هو قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، إذ إنها تضم، إيدرسون «مانشستر سيتي» لحراسة المرمى، وثلاثي خط دفاع، الإسباني داني كارفاخال والألماني أنطونيو روديجير«ريال مدريد»، وفيرجيل فان دايك «ليفربول»، وفي خط الوسط رباعي مكون من الإسباني رودري والبلجيكي كيفين دي بروين «مانشستر سيتي»، والإنجليزي جود بيلينجهام، والألماني توني كروس «ريال مدريد»، وإن كان الأخير اعتزل اللعب في الصيف الماضي، بينما ضم ثلاثي الهجوم كلاً من الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور«ريال مدريد» والهداف النرويجي إيرلينج هالاند «مانشستر سيتي»، والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي «باريس سان جيرمان سابقاً، وريال مدريد حالياً».