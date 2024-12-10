بطولة رأس الخيمة للجولف تطرح تذاكر المنافسات

رأس الخيمة (الاتحاد)

تنطلق بطولة رأس الخيمة للجولف من جديد في نادي الحمرا للجولف، وتقام خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير المقبل، ويمكن لعشاق هذه الرياضة التسجيل الآن للحصول على تذاكر مجانية.

واستضافت إمارة رأس الخيمة جولة «دي بي ورلد» للمرة الأولى في عام 2022، حيث تم تنظيم بطولة رأس الخيمة للجولف في دورتها الأولى، ثم بطولة رأس الخيمة كلاسيك في الأسبوع التالي للبطولة.

وبعد الإنجازات المميزة التي حققها النجم الدانماركي نيكولاي هوجارد، الفائز ببطولة كأس رايدر، والنجم النيوزيلندي رايان فوكس في العام 2022، والنجم الإنجليزي دانيال جافنز في عام 2023 واختتمها بفوزه باللقب، واصلت البطولة نجاحها في العام الماضي عندما تُوِّج الدانماركي ثوربيورن أولسن بلقبه الثامن في جولة دي بي ورلد.

ويستضيف نادي الحمرا للجولف البطولة مرة أخرى في موقعه المميز المطل على الشاطئ، وفي ملعبه الذي صمَّمه بيتر هارادين، بعد أن استضاف سابقاً ثلاث فعاليات من مجموعة الجولة الأوروبية للجولف، ومنها نهائي جولة التحدي عام 2018.

سيحظى عشاق رياضة الجولف بفرصة حضور البطولة هذا العام مجاناً، حيث تم فتح التسجيل، كما يمكن للمشاركين الارتقاء بتجاربهم من خلال شراء التذاكر المتوفرة الآن لحجز «شاليه البطولة»، والذي يتيح فرصة استخدام الشرفة الواقعة أعلى سطح النادي للاستمتاع بإطلالة مميزة من قلب الحدث، بسعر يبدأ من 875 درهماً.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «نحن سعداء باستضافة بطولة دي بي ورلد في رأس الخيمة مرة أخرى ضمن جولتها العالمية، حيث ستجمع نخبة لاعبي الجولف المميزين ومشجعيهم، للاستمتاع بأسبوع من التحديات الاستثنائية».

وأضاف: «تعتبر بطولة رأس الخيمة للجولف حدثاً استثنائياً لا يقتصر فقط على جذب سكان الإمارة وزوارها لمتابعة منافسات الجولف العالمية، بل تقدم لهم أيضاً فرصة للاستمتاع بجمال طبيعة رأس الخيمة وأجواء الضيافة فيها».