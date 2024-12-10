الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رحلة ريال مدريد إلى بيرجامو تُجدد مسيرة أنشيلوتي!

رحلة ريال مدريد إلى بيرجامو تُجدد مسيرة أنشيلوتي!
10 ديسمبر 2024 11:01

مراد المصري (أبوظبي)
يخوض ريال مدريد مباراة محفوفة بالمخاطر خارج الديار أمام أتالانتا الإيطالي، في رحلة خاصة إلى مدينة بيرجامو، التي يعود إليها كارلو أنشيلوتي مدرب «البلانكوس» بذكريات أول زيارة قبل 27 عاماً.
وتعود المرة الأولى التي واجه فيها أنشيلوتي مدرباً، أتالانتا في مدينة بيرجامو، إلى عام 1997، ووقتها عاد بالفوز هناك مع بارما بنتيجة 2-1، في لقاء يعكس المسيرة الحافلة التي رافقته في الملاعب، إذ سجل هدفي الفوز هيرنان كريسبو، الذي أصبح لاحقاً مدرباً، وتوج بلقب دوري أبطال آسيا مع العين الموسم الماضي، وإنريكو كييزا والد فيديريكو كييزا لاعب المنتخب الإيطالي الحالي، وضمت تشكيلة فريقه لاعبين مثل جيانلويجي بوفون وليليان تورام وفابيو كانافارو، فيما تواجد في صفوف الفريق المنافس فيليبو إنزاجي، الذي تحول لاحقاً إلى مهاجم ارتبط مسيرته مع أنشيلوتي بشكل كبير في صفوف يوفنتوس وأي سي ميلان.
وكان أنشيلوتي يقترب من الاحتفال بعامه الـ 38 فقط، أي أصغر من لوكا مودريتش قائد ريال مدريد الحالي، الذي يبلغ من العمر 39 عاماً، حيث استهل الإيطالي مسيرته التدريبية بعمر مبكر بسبب اعتزاله بعمر 33 عاماً فقط بسبب الإصابة، بعدما حقق 12 لقباً، أبرزها لقبا دوري أبطال أوروبا مع أي سي ميلان.
بالمجمل واجه أنشيلوتي، أتالانتا في 24 مناسبة مع 5 فرق مختلفة، وهي بارما، ويوفنتوس، وأي سي ميلان، ونابولي وريال مدريد، وحقق الفوز 11 مرة، وتعادل 8 مرات مقابل 5 هزائم.

أخبار ذات صلة
كومباني عن إصابة نوير: أسوأ مخاوفنا تحققت
مبابي يتلقى مكافأة بـ «نبأ سعيد»!
ريال مدريد
أتالانتا
كارلو أنشيلوتي
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
أسهم أوروبا تهبط مع ترقب بيانات التضخم الأميركية
اقتصاد
أسهم أوروبا تهبط مع ترقب بيانات التضخم الأميركية
اليوم 13:47
ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا فوق 2% خلال نوفمبر
اقتصاد
ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا فوق 2% خلال نوفمبر
اليوم 13:46
«أيه آي جي للتأمين» تستكمل بيع حصة من أسهم «كوربريدج فاينانشال» إلى «نيبون لايف»
اقتصاد
«أيه آي جي للتأمين» تستكمل بيع حصة من أسهم «كوربريدج فاينانشال» إلى «نيبون لايف»
اليوم 13:45
المؤشر نيكي يرتفع وسط هبوط الين
اقتصاد
المؤشر نيكي يرتفع وسط هبوط الين
اليوم 13:44
«عالم فيراري» يجمع «النخبة» في «الرياضات الإلكترونية»
الرياضة
«عالم فيراري» يجمع «النخبة» في «الرياضات الإلكترونية»
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©