رحلة ريال مدريد إلى بيرجامو تُجدد مسيرة أنشيلوتي!

مراد المصري (أبوظبي)

يخوض ريال مدريد مباراة محفوفة بالمخاطر خارج الديار أمام أتالانتا الإيطالي، في رحلة خاصة إلى مدينة بيرجامو، التي يعود إليها كارلو أنشيلوتي مدرب «البلانكوس» بذكريات أول زيارة قبل 27 عاماً.

وتعود المرة الأولى التي واجه فيها أنشيلوتي مدرباً، أتالانتا في مدينة بيرجامو، إلى عام 1997، ووقتها عاد بالفوز هناك مع بارما بنتيجة 2-1، في لقاء يعكس المسيرة الحافلة التي رافقته في الملاعب، إذ سجل هدفي الفوز هيرنان كريسبو، الذي أصبح لاحقاً مدرباً، وتوج بلقب دوري أبطال آسيا مع العين الموسم الماضي، وإنريكو كييزا والد فيديريكو كييزا لاعب المنتخب الإيطالي الحالي، وضمت تشكيلة فريقه لاعبين مثل جيانلويجي بوفون وليليان تورام وفابيو كانافارو، فيما تواجد في صفوف الفريق المنافس فيليبو إنزاجي، الذي تحول لاحقاً إلى مهاجم ارتبط مسيرته مع أنشيلوتي بشكل كبير في صفوف يوفنتوس وأي سي ميلان.

وكان أنشيلوتي يقترب من الاحتفال بعامه الـ 38 فقط، أي أصغر من لوكا مودريتش قائد ريال مدريد الحالي، الذي يبلغ من العمر 39 عاماً، حيث استهل الإيطالي مسيرته التدريبية بعمر مبكر بسبب اعتزاله بعمر 33 عاماً فقط بسبب الإصابة، بعدما حقق 12 لقباً، أبرزها لقبا دوري أبطال أوروبا مع أي سي ميلان.

بالمجمل واجه أنشيلوتي، أتالانتا في 24 مناسبة مع 5 فرق مختلفة، وهي بارما، ويوفنتوس، وأي سي ميلان، ونابولي وريال مدريد، وحقق الفوز 11 مرة، وتعادل 8 مرات مقابل 5 هزائم.