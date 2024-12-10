كاساتكينا تُنافس على لقب مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2025

أبوظبي (الاتحاد)

تعود داريا كاساتكينا، وصيفة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2024، مجدداً للمنافسة على اللقب المرموق في النسخة الثالثة من البطولة، التي تقام فعالياتها في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، في الفترة من 1 إلى 8 فبراير المقبل.

وكانت اللاعبة الروسية البالغة من العمر 27 عاماً، والتي تشتهر بقدرتها الاستراتيجية الفائقة في الملعب، قد نجحت في التغلب على البرازيلية بياتريس حداد مايا في مجموعة حاسمة للوصول إلى النهائي هذا العام، قبل أن تخسر أمام إيلينا ريباكينا.

وتحتل كاساتكينا حالياً المركز التاسع في تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات، وتواصل تقديم الأداء المتميز بعد فوزها ببطولة نينجبو المفتوحة في الصين الشهر الماضي، محققة لقبها الثامن في مسيرتها.

وعبرت كاساتكينا عن حماسها للمشاركة في النسخة القادمة من البطولة، قائلة: «أنا متحمسة للعودة والمنافسة على لقب بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة مجدداً.. كانت تجربتي في البطولة العام الماضي رائعة، حيث خضت منافسات أمام جماهير متحمسة، والوصول للنهائي كان لحظة لا تُنسى».

وأضافت: «على الرغم من خسارتي أمام منافسة قوية في ذلك الوقت، إلا أن ذلك زاد من عزيمتي لتحقيق المزيد هذا العام، أشعر بثقة كبيرة في مستواي الفني، وأتطلع للمنافسة مجدداً في أبوظبي».

ستواجه كاساتكينا منافسة قوية من نخبة اللاعبات في بطولة أبوظبي، حيث تم الإعلان عن مشاركة العديد من الأسماء اللامعة في البطولة، ومن أبرزهن الفائزة بلقب 2023، السويسرية بيليندا بينتشيتش، التي تعود هذا العام بعد غياب بسبب ولادة ابنتها.

كما تم تأكيد مشاركة الإسبانية باولا بادوسا، المقيمة في دبي، والتي كانت سابقًا في المركز الثاني عالميًا وتحتل حالياً المركز 12، بالإضافة إلى حداد مايا التي تأهلت مرتين إلى نصف نهائي البطولة.

واعتباراً من الآن وحتى 31 ديسمبر الجاري، تقدم البطولة عرضاً خاصاً يحمل عنوان «25 إلى 2025»، سيتيح لكم هذا العرض، الحصول على خصم بنسبة 25% على تذاكر الفئة الأولى والثانية لمباريات ربع النهائي ونصف النهائي، المقررة في 6 و7 فبراير المقبل.