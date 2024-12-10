شباب الأهلي والشارقة يترقبان قرعة «أبطال آسيا 2»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يترقب شباب الأهلي والشارقة، قرعة الأدوار الإقصائية للأندية المتأهلة إلى الدور الثاني في دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025، التي تُسحب في الحادية عشرة صباح غدٍ الخميس، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وحجز ممثلا الإمارات، شباب الأهلي والشارقة مقعديهما في الدور الثاني، بعدما تخطيا دور المجموعات إلى جانب 14 فريقاً، تأهلوا إلى دور الـ16 في منافسات النسخة العشرين للبطولة القارية ذات المستوى الثاني للرجال، مُبقية على آمالها في تحقيق اللقب.

وتصدر «الفرسان» ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، فيما حصد «الملك» الرصيد ذاته من النقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، وتشهد الأدوار الإقصائية ظهور أربعة أندية للمرة الأولى في هذا الدور من مسابقات الأندية الآسيوية، وهي: الخالدية البحريني، والوكرة القطري، وليون سيتي سايلرز السنغافوري، ونام دينه الفيتنامي.

وتحدد القرعة المسار نحو المباراة النهائية، حيث سيتم توزيع الأندية الثمانية لكل منطقة «الغرب والشرق»، على وعاءين، بحيث يضم الوعاء الأولى الفائزين بصدارة المجموعات، ويضم الوعاء الثاني أصحاب المركز الثاني.

ووضع تصنيف القرعة شباب الأهلي والشارقة في المستوى الأولى لأندية منطقة الغرب، إلى جانب تراكتور الإيراني، التعاون السعودي، فيما ضم المستوى الثاني أندية الوكرة القطري، الخالدية البحريني، الوحدات الأردني، الحسين الأردني.

وشمل تصنيف أندية شرق القارة في المستوى الأول سانفريس هيروشيما الياباني، ليون سيتي سيلورز السنغافوري، بانكوك يونايتد التايلاندي، جيونبوك هيونداي موتورز من كوريا الجنوبية، وفي المستوى الثاني سيدني الأسترالي، بورت التايلاندي، نام دينه الفيتنامي، موانج ثونج يونايتد التايلاندي.

وبحسب نظام القرعة لن يتقابل أي فريق مع فريق آخر من مجموعته في هذه المرحلة، حيث سيتم ضمان هذا المبدأ من خلال برنامج القرعة، الذي يمنع أيضاً حصول أي مواقف معقدة في توزيع المواجهات.

وتقام مباريات دور الـ16 خلال شهر فبراير 2025، وربع النهائي في مارس 2025، وقبل النهائي في شهر أبريل 2025، على أن تجري المباراة النهائية من جولة واحدة يوم 17 مايو 2025.

قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الـ16:

- المجموعة الأولى: تراكتور (إيران)، الوكرة (قطر)

- المجموعة الثانية: التعاون (السعودية)، الخالدية (البحرين)

- المجموعة الثالثة: الشارقة (الإمارات)، الوحدات (الأردن)

- المجموعة الرابعة: شباب الأهلي (الإمارات)، الحسين (الأردن)

- المجموعة الخامسة: سانفريس هيروشيما (اليابان)، سيدني (أستراليا)

- المجموعة السادسة: ليون سيتي سايلرز (سنغافورة)، بورت (تايلاند)

- المجموعة السابعة: بانكوك يونايتد (تايلاند)، نام دينه (فيتنام)

- المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي (كوريا الجنوبية)، موانج ثونج يونايتد (تايلاند)