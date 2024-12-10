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الرياضة

الشارقة مكتمل الصفوف قبل «قمة» الوحدة

الشارقة مكتمل الصفوف قبل «قمة» الوحدة
10 ديسمبر 2024 12:13

علي معالي (أبوظبي)
اكتملت صفوف الشارقة قبل قمة السبت المقبل مع الوحدة في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث عاد الفريق للتدريبات بمعنويات عالية، مع فارق النقاط الأربع مع أقرب منافسيه، شباب الأهلي، وهو ما يجعله يدخل لقاء «العنابي» بأعصاب قوية، معتمداً على ما يحققه هذا الموسم من انتصارات، ودعم جماهيري كبير في هذه الفترة بعد التألق القاري والمحلي اللافت مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو.
لقاء السبت المقبل بين الفريقين هو الأول في هذه الجولة، وفي ظل هذا الفارق في النقاط، حيث يتصدر «الملك» برصيد 24 نقطة، ويحتل الوحدة المركز الثالث بـ 18 نقطة، وهو ما يعني أن المباراة ستكون قمة كبيرة في المنافسة من أجل نقاط الكاملة، حيث يمنح الفوز المتصدر طموحات جديدة نحو الابتعاد بالصدارة، بينما فوز الوحدة يعيده لأجواء المنافسة بمنتهى القوة.
ولا توجد غيابات كبيرة في صفوف الشارقة، باستثناء محمد عبدالباسط، الذي يخضع للعلاج حالياً، حيث أصبحت الخيارات كثيرة أمام المدرب قبل مباراة القمة المرتقبة، والتي تضع عليها جماهير الفريق آمالاً عريضة من أجل الحفاظ على فارق النقاط في القمة، وبدأ كوزمين في دراسة كيفية مواجهة «العنابي» الذي يعيش هو الآخر حالة جيدة، وسوف تكتمل إذا استطاع إيقاف الشارقة.
ويوجد في كل مركز حالياً أكثر من لاعب جاهز، حتى في مركز رأس الحربة الذي يعتبر معضلة كبيرة منذ فترة طويلة في الشارقة، حيث ينجح الفريق في تسجيل الأهداف، رغم عدم وجود مهاجم صريح، حيث يتناوب على الهجوم كايو لوكاس ولوان بيريرا وعثمان كمارا، رغم وجود ثنائي أجنبي لم يقدم أي منهما نفسه بالشكل المناسب، سواء باكو ألكاسير أو كونرادو.

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