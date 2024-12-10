اختتام ناجح لبطولة الحبتور التاسعة المفتوحة للتنس



دبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاح بطولة الحبتور المفتوحة التاسعة للتنس التي أقيمت بالتعاون مع اتحاد اللعبة وأكاديمية «هوب» للتنس واستمرت نحو أسبوعين، بمشاركة 287 لاعباً ولاعبة تنافسوا فيما بينهم في 11 فئة، هي تحت 12 سنة، فتياناً وفتيات، وتحت 14 سنة للجنسين، وتحت 16 سنة للجنسين، وتحت 18 سنة، شباباً وشابات، والرجال والسيدات والرواد فوق 35 سنة.

وأكدت نورا بدوي مديرة البطولة: «أن البطولة تقام للمرة التاسعة، ويشارك فيها المواطنون والمقيمون، وتضعها مجموعة الحبتور في مقدمة أولوياتها، إيماناً منها بأهمية تكوين قاعدة عريضة للعبة، دعماً لرياضة التنس»، ووجهت الشكر إلى أكاديمية هوب بواحة السيليكون، وإلى حكام البطولة ومراقبي الخطوط وملتقطي الكرات، وإلى أسرة منتجع الحبتور جراند، وإلى كل من أسهم في إنجاح هذا الحدث السنوي.

وأقيمت النهائيات تزامناً مع مسك ختام بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ 27 لتنس السيدات بمجمع الحبتور للتنس، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، وقامت نورا بدوي مديرة البطولة، وليث العاني مدير العمليات، رئيس حكام البطولة، والمجرية كيرا مديرة التنس بالحبتور جراند، بتتويج الفائزين، وتفوق في فئة الرجال جيوفاني سمارة ووصيفه جيولين ميزون، وفي فئة الرواد فاز جيولين ميزون ووصيفه كريستيان كوستن، وفي فئة السيدات فازت كارينا أورودينكوفا ووصيفتها مريم عارف، وفي فئة تحت 18 سنة للشباب نال المركز الأول سافا موروزوف وحل ثانياً رائد ريزيت، وفي فئة تحت 16 سنة للفتيان كان اللقب من نصيب تيمور جورديف ووصيفه برندان اوشيل، وفي فئة تحت 14 سنة للفتيان فاز ايان مالك، وحل كايان جوموهتار في المركز الثاني، وفي فئة تحت 12 سنة براعم فاز علي آل علي وحل ثانياً محمد آل علي.

أما على صعيد الحسناوات الصغار، فقد تم تكريم فئة تحت 18 سنة شابات وهما كارينا أورودينكوفا ووصيفتها كارادوتوت، في فئة تحت 16 سنة كارينا أورودينكوفا (مرة ثانية) ووصيفتها فير نيكوفا فيتريك، وفي فئة تحت 14 سنة إيزابيل جيمس ووصيفتها سيرينكا راشاكوندا، وفي البراعم تحت 12 سنة صوفيا ميمليرش ووصيفتها كيرين مازون.