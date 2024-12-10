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الرياضة
«عالم فيراري» يجمع «النخبة» في «الرياضات الإلكترونية»
«عالم فيراري» يجمع «النخبة» في «الرياضات الإلكترونية»
10 ديسمبر 2024 13:30
مراد المصري (أبوظبي)
أكد فيصل النعيمي، مدير عام عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي، أن استضافة نهائيات بطولة «فيراري HP للرياضات الإلكترونية»، في أول نسخة تُقام خارج إيطاليا، يأتي في إطار تعزيز جهود أبوظبي لبناء مستقبل الرياضات الإلكترونية، ووفق الخطة التي وضعتها في استراتيجية الرياضات الإلكترونية، نحو آفاق عالمية شاملة.
وأوضح النعيمي أن تنظيم النهائيات بمشاركة 15 متسابقاً، بعد تصفيات خاضها أكثر من 15 ألفاً من حول العالم، وبالتزامن مع احتضان جزيرة ياس سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي، ما يسلط الضوء على هذه المدينة الترفيهية، وتحديداً «إي سبورتز أرينا» التي تم افتتاحها قبل 4 أشهر بشكل دائم داخل عالم فيراري، وتضم أحدث أجهزة محاكاة سباقات جي تي وفورمولا-1 المتطور، والجديد كلياً.
وأشار النعيمي، إلى أن النهائيات العالمية أقيمت في إيطاليا في النسخ الأربع الماضية، قبل أن تصبح أبوظبي أول من يستضيفها خارج موطن فيراري، وقال: «اختيار إقامة الحدث في أبوظبي، يأتي لما يملكه عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، بوصفه أول مدينة ترفيهية في العالم تحمل علامة فيراري التجارية، و«أي أرينا سبورتز» الحاضنة لهذه الفئة من المتسابقين من سن 16 عاماً»، فيما يتم بث المنافسات مباشرة حول العالم، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبطولة.
وأوضح النعيمي أن أهمية الحدث تكمن في أن الفائز يحصل على عقد من «فيراري» ليتحول إلى متسابق الفورمولا-1، على أرض الواقع، تتولى الشركة تدريبه في المرحلة المقبلة في مسيرته، وفق 5 معايير رئيسة يتم مراعاتها في المهارات والالتزام، وغيرها.
ووجّه النعيمي الدعوة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة لانتهاز الفرصة بالتواجد في نهائيات النسخة السادسة المقبلة التي تقام هنا أيضاً، بالتقديم للمشاركة في التصفيات التي ستقام في عالم فيراري في أبريل المقبل، من أجل التأهل إلى النهائيات، ومنافسة أفضل المتسابقين في الرياضات الإلكترونية.
وكشف النعيمي عن أن الجهود قائمة لإقامة بطولة رياضات إلكترونية، خاصة بأبوظبي، خلال الفترة المقبلة، ويتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً، ضمن خطوات استراتيجية تطوير الرياضات الإلكترونية بوصفها أحد الاهتمامات التي تنال شريحة واسعة من الناشئين والشباب في الوقت الحالي والمستقبل.
وأضاف: «يقوم عالم فيراري، بمبادرات رياضية أخرى منها سباقات الجري التي قمنا بإطلاقها تحديداً في فصل الصيف للاستفادة من المساحة المكيفة، وشهد سباق الفورمولا للجري مشاركة أكثر من 1200 متسابق ومتسابقة، كما راعينا الخصوصية وطلب المشاركين بإقامة سباق فيراري للجري للسيدات، وحقق نجاحاً متميزاً».
وختم النعيمي، حديثه بالإشارة إلى أن «عالم فيراري» يشهد زيادة في أعداد الزوار بشكل مستمر، بواقع 25% سنوياً، والعام الماضي استقبلنا أكثر من مليون زائر، والعدد في تزايد هذا العام أيضاً.
يذكر أن الحدث شهد مشاركة نخبة اللاعبين في مجال المحاكاة الرياضية والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، بواقع 15 متسابقاً تأهلوا من النهائيات الإقليمية لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادي، والأميركتين، إلى جانب مشارك إضافي من «كأس كوميونتي».
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جمعية الرياضات الإلكترونية
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