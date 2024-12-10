رغم الغياب.. لابا يُعيد سباق «الهداف» إلى الواجهة

مصطفى الديب (أبوظبي)

رغم أن لابا كودجو مهاجم العين شارك مع الفريق في خمس مباريات فقط من أصل 8 مواجهات في دوري أدنوك للمحترفين، إلا أنه يعتلي صدارة هدافي الدوري برصيد عشرة أهداف، بنسبة تهديفية بلغت هدفين في كل مباراة.

وأكد لابا أنه مهاجم من طراز مميز، لاسيما وفي الفترة الأخيرة عندما بدأ المشاركة بانتظام، حيث سجل خمسة أهداف في مباراتين، بواقع هدفين في مرمى العروبة بالأسبوع الثامن، وثلاثة أهداف في مرمى بني ياس في المباراة الأخيرة، وقبلها سجل هدف العين الوحيد أمام دبا الحصن في الأسبوع السادس من الدوري، ليسجل في ثلاثة أسابيع متواصلة، ويخطف صدارة الهدافين من عمر خربين لاعب مهاجم الوحدة، الذي يمتلك تسعة أهداف في رصيده من تسع مباريات شارك فيها، بواقع هدف في كل مباراة.

ويعد سباق لقب هداف الدوري واحداً من الصراعات المحتدمة بين لابا وخربين في السنوات الأخيرة، رغم أن العين بعيد عن الصدارة بوجوده في المركز السادس برصيد 14 نقطة، وكذلك الوحدة الذي يحتل المركز الثالث في البطولة، برصيد 18 نقطة.