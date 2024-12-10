الإمارات تستضيف بطولتين في جولة التحدي العالمية للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جولة التحدي العالمية للجولف, روزنامة بطولات موسم 2025، الذي يشهد استضافة الدولة، بطولتين، وهما بطولة تحدي الإمارات التي ستقام في نادي الزوراء للجولف في عجمان، خلال الفترة من 10 إلى 13 أبريل المقبل، وبطولة تحدي أبوظبي في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، خلال الفترة من 17 إلى 20 من الشهر نفسه.

وتستضيف الإمارات هاتين البطولتين ضمن الشراكة طويلة الأمد بين الجولة الأوروبية للجولف الجهة المنظمة لجولة التحدي، واتحاد الجولف، بحيث تستضيف عجمان هذه البطولة للمرة الأولى، فيما تتواصل في أبوظبي بنجاح باهر على غرار النسخ السابقة التي احتضنت فيها المنافسات العالمية، والتي تعد بوابة نحو صعود النجوم الواعدين على الساحة الدولية، ويبلغ مجموع الجوائز المالية لكل بطولة 300 ألف دولار «نحو 1.1 مليون درهم.

ويقام الموسم الجديد تحت عنوان «الطريق إلى مايوركا» مع زيادة الجوائز المالية إلى رقم قياسي يبلغ 9 ملايين يورو، ويضم 29 بطولة في 18 دولة مختلفة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الـ 20 الأوائل في نهاية الموسم إلى جولة دي بي ورلد.

سيتمكن اللاعبون الـ 20 المتأهلون إلى جولة دي بي ورلد من الالتحاق ببرنامج ضمان الأرباح الخاص بالجولة، والذي يضمن لهم أرباحاً لا تقل عن 150 ألف دولار لموسم 2026، في حال شاركوا في 15 بطولة أو أكثر.

سيستفيد أفضل خمسة خريجين أيضاً من منحة جون جاكوبس، المصممة على نحو مماثل لتوفير الأمن ومنصة قوية لموسمهم الأول في المستوى الأعلى لمجموعة الجولة الأوروبية.

قال جيمي هودجز، مدير جولة التحدي: «أنا فخور للغاية بالكشف عن روزنامة «طريق إلى مايوركا» لعام 2025، والذي يضم أكبر صندوق جوائز إجمالي منذ إنشاء جولة التحدي في عام 1989، إذ تواصل الجولة في تعزيز قوتها، ونحتفل الموسم المقبل بالطبيعة العالمية الحقيقية للجولة، من خلال عرض تنوع عضويتنا والأماكن والثقافات التي نزورها».

وأضاف: «أود أن أشكر جميع منظمينا والاتحادات الوطنية ورعاة البطولات والجولات الشريكة على التزامهم بجولة التحدي ومساعدتنا في جعل هذا الجدول العالمي ممكناً، ونحن أيضاً ممتنون جداً لالتزام رولكس وأر أند أيه، وموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، من خلال شراكتهم في رعاية عنوان جولة دي بي ورلد، وكل ذلك ساعدنا في جمع أموال الجوائز، وزيادة فرص اللعب لأعضائنا».

وختم: «تستمر جولة التحدي في إنتاج الجيل القادم من مواهب الجولف، وكنا سعداء بنجاح خريجينا في «السباق إلى دبي» 2024، ونتطلع إلى رعاية نجوم المستقبل مرة أخرى في عام 2025».

يذكر أن الموسم الماضي، شهد احتفاظ 16 من خريجي جولة التحدي البالغ عددهم 21 مشاركاً ببطاقة جولة دي بي ورلد، وحقق ثلاثة منهم الألقاب في «السباق إلى دبي» 2024، وهم ماتيو ماناسيرو، وجيسبر سفينسون، وفريدريك لاكروا.

كما احتل ستة من خريجي جولة التحدي 2023 مكاناً ضمن أفضل 50 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس، بينما حصل ماناسيرو، وسفينسون على عضوية مزدوجة مع جولة بي جي أيه لعام 2025.