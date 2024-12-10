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الرياضة

«دورينا» يقترب من حسم مقعدين ونصف مقعد في «النخبة الآسيوية»

«دورينا» يقترب من حسم مقعدين ونصف مقعد في «النخبة الآسيوية»
10 ديسمبر 2024 15:30

معتز الشامي (أبوظبي)
اقترب «دورينا» من حسم مقعدين ونصف مقعد في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة لمقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2، في نسخة الموسم بعد المقبل (2026-2027)، وذلك بعد حسم مقاعدنا في البطولتين للنسخة الحالية والمقبلة من البطولتين، بواقع مقعد ونصف مقعد في النخبة، ومعقد مباشر في الأبطال 2، ويأتي ذلك بعد التألق اللافت للثلاثي الإماراتي في البطولتين، لاسيما الوصل، الذي حسم بطاقة مؤهلة إلى دور الـ16 من «النخبة»، بالإضافة إلى كل من شباب الأهلي والشارقة، بعدما حل كلاهما في صدارة مجموعته بـ«الأبطال2».
ونجح «دورينا» في الابتعاد بوصافة ترتيب دوريات الغرب بـ69.299 نقطة من معيار التقييم الفني المرتبط بتوزيع مقاعد المشاركة في البطولة للنسخة المقبلة، خلف الدوري السعودي المتصدر لآسيا والغرب بـ102.415 نقطة، وبفارق مريح عن الدوري الإيراني، الذي حل ثالثاً على الغرب، وخامساً على مستوى القارة بـ65.234 نقطة.
ويحتاج «دورينا» لأن يستعيد العين مسار الانتصارات في آخر جولتين لدوري أبطال آسيا للنخبة، على أمل حسم مركز مؤهل إلى دور الـ16 من البطولة، حيث لا تزال الفرصة متاحة، وإن كانت صعبة للغاية، بعدما أصبح مصير «الزعيم» في أيدي المنافسين الآخرين على بطاقة مؤهلة في موقع أفضل من موقعه.
ويلعب العين يوم 3 فبراير المقبل أمام الريان القطري في استاد هزاع ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات، قبل أن يختتم مشواره في البطولة بمواجهة الشرطة العراقي على ملعبه، يوم 17 من الشهر ذاته، في الجولة الثامنة والأخيرة للتصفيات، ويحتاج العين للفوز في كلتا المباراتين لحصد 6 نقاط تدخله في لعبة حسابات التأهل مع فرق الغرافة وباختاكور والشرطة واستقلال طهران والريان.
وفي حالة تأهل العين سيكون «دورينا» مرشحاً لمزيد من النقاط، بعد تأهل الرباعي لدور الـ16، شريطة مواصلة الأداء القوي، وخطف بطاقات التأهل إلى ربع نهائي البطولتين.

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