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الرياضة

الاتحاد الدولي للكاراتيه يُجدد الثقة في الزعابي

الاتحاد الدولي للكاراتيه يُجدد الثقة في الزعابي
10 ديسمبر 2024 16:18

أبوظبي (الاتحاد)
جدد الاتحاد الدولي للكاراتيه الثقة في الحكم الدولي جابر الزعابي عضواً بلجنة الحكام الدولية للعبة، وذلك في خطاب رسمي تلقاه الاتحاد الإماراتي من نظيره الدولي.
تضمنت رسالة الاتحاد الدولي تهنئة حكمنا جابر الزعابي، والذي يعتبر أحد أبرز الحكام في الساحة الدولية، بفضل مسيرته الحافلة بالإنجازات.
يُذكر أن الزعابي يشغل منصب رئيس لجنة حكام بالاتحاد الإماراتي، عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، وقاد العديد من البطولات الدولية والآسيوية، بالإضافة إلى مشاركته في لجان اختبارات الشارة الدولية والآسيوية، وقيادته لأقوى النهائيات في بطولات العالم.
من جانبه، أعرب الزعابي عن شكره للواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، على دعمه المستمر لمسيرته، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق من دون الدعم الكبير الذي أجده حالياً.

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