طواف الإمارات 2025 يُدشن تحدياته 17 فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد دولة الإمارات، لاستضافة حدثين رياضيين بارزين في فبراير 2025، حيث ينظّم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، طواف الإمارات للسيدات خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير على مدار أربعة أيام، كما ينظّم طواف الإمارات خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير على مدار سبعة أيام.

وستشهد الفعاليتان العالميتان، مشاركة نخبة من أبرز رياضيات ورياضيي الدراجات الهوائية من مختلف أنحاء العالم في منافسة مليئة بالإثارة والتحدي.

تنطلق النسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن سلسلة الطواف العالمي في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، عبر أربع مراحل تمر بإمارة أبوظبي، ومنطقتي العين والظفرة، بالإضافة إلى إمارة دبي.

ويهدف هذا الحدث العالمي إلى إبراز النمو المتسارع لرياضة الدراجات النسائية في المنطقة، حيث سيشهد مشاركة واسعة من الفرق النسائية العالمية، ويسعى الحدث إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة رئيسية لتنظيم الفعاليات الرياضية النسائية على أعلى مستوى.

أما النسخة السابعة من طواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن سلسلة الطواف العالمي في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، فتقام خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير، حيث يضم السباق سبع مراحل متنوعة تشمل المسارات الجبلية والصحراوية والمدن الحديثة، مما يعكس التنوع الجغرافي والثقافي لدولة الإمارات، ويمثل هذا الحدث فرصة استثنائية للترويج للوجهات السياحية الفريدة في الدولة وإبراز بنيتها التحتية المتطورة التي تلبي أعلى المعايير العالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

ويأتي تنظيم هذين الحدثين البارزين ضمن جهود مجلس أبوظبي الرياضي المتواصلة لدعم رياضة الدراجات الهوائية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة لهذه الرياضة، ودعم جهود الترويج لركوب الدراجات باعتباره نشاطاً ترفيهياً وصحياً، إلى جانب دوره في تعزيز السياحة الرياضية.

كما يعد طواف الإمارات للسيدات وطواف الإمارات فرصة مثالية لعشاق الرياضة للاستمتاع بمنافسات عالمية المستوى في أجواء مفعمة بالحماس والإثارة.