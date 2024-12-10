البوانيش ترسم لوحة الشراع في كورنيش أبوظبي السبت



أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية السبت المقبل سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية، على كورنيش العاصمة أبوظبي، بمنطقة كاسر الأمواج، ضمن أجندة النادي البحرية لهذا الموسم، وينطلق السباق من جزيرة اللولو لمسافة 7 أميال بحرية، ليصل إلى خط النهاية عند مقر النادي، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة أكثر من خمسين قارباً.

ويمثل السباق الجولة الرابعة من سباقات البوانيش لهذا الموسم، بعد نجاح المحطات السابقة، وشهدت الجولة الثالثة ضمن مهرجان السلع البحري فوز محمل طوفان 21 بالناموس، تلاه مربان 61 في المركز الثاني، والهادي 29 في المركز الثالث.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن النادي يولي أهمية كبرى للحفاظ على التراث البحري، الذي يُعد جزءاً أصيلاً من هوية الوطن وتاريخه، وأضاف: إن سباقات البوانيش الشراعية ليست مجرد منافسات رياضية، بل هي رسالة ثقافية وتراثية تهدف إلى نقل قيمنا وتقاليدنا البحرية إلى الأجيال القادمة، نعمل في نادي أبوظبي للرياضات البحرية على تنظيم فعاليات تعكس روح التراث البحري، مع الحرص على التطوير المستمر لجعل هذه السباقات تتماشى مع المعايير العالمية.

وأشار إلى أن النادي يسعى لأن تكون كل فعالية بحرية منصة لتعزيز الهوية الوطنية من خلال الحفاظ على التقاليد البحرية العريقة، وقال: نؤمن بدورنا كمؤسسة رياضية في تعزيز ارتباط المجتمع بموروثه الثقافي، مع تقديم فعاليات بجودة عالية تليق بسمعة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات على الساحة الدولية.

واختتم تصريحه قائلاً: نشكر القيادة الرشيدة على دعمها المستمر، كما نشكر جميع البحارة والنواخذة المشاركين الذين يُظهرون التزاماً كبيراً بالمشاركة في هذه السباقات، ونعد بأن نستمر في تقديم كل ما يُسهم في إبراز تراثنا البحري والمحافظة عليه.