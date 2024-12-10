راشد الظاهري ينقل أحلامه إلى «الفورمولا- 3»



أبوظبي (الاتحاد)

تألق البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري، في ختام مسيرته بالفورمولا 4، حاصداً مركزين أولين وعلمي الفوز بالسباق في سباقي الفورمولا- 4 تروفي على حلبة موطنه بمرسى ياس.

وكانت السباقات جزءاً من سباق عطلة نهاية الأسبوع لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1، وعلى الرغم من حرمانه من الفوز بالسباق الأول بسبب عقوبة مناورة التجاوز، فإن الظاهري هيمن على سباق عطلة نهاية الأسبوع قبل انتقاله إلى الفورمولا- 3 الإقليمية.

ولن ينافس الظاهري في سباقات كأس الفورمولا بالجولة الأخيرة، عندما تعود السيارات ذات المقعد الواحد إلى ياس مارينا يومي 13 و14 ديسمبر، حيث سيسلم سيارة فريق بريما إلى سائق آخر بالفريق، حتى يتمكن من التركيز على الاستعداد للتحدي التالي. ومع ذلك، سيغادر الظاهري السباق، وهو المتصدر المطلق للبطولة بفارق 27 نقطة عن أقرب منافسيه، وكان من الواضح أنه المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز قال الظاهري: «سعيد للغاية بالفريق، وكل من دعمني على مر السنين، لأننا تمكنا من العودة إلى حلبة موطني، وإلى أبوظبي بالتحديد، حيث بدأت مسيرتي في سباقات الكارتينج، وتحقيق مثل هذه النتائج الرائعة. كنت الأسرع في سباق عطلة نهاية الأسبوع، محققاً اللفة الأسرع بين جميع المتنافسين، وهو ما حققته وحافظت على الصدارة بالقيادة من المركز الأول إلى خط النهاية في السباق النهائي. أنا سعيد للغاية بالدعم الرائع من الجماهير في الإمارات، والذي يمنحني دافعاً إضافياً لانتقالي الصعب إلى الفورمولا-3 الإقليمية، واتخاذ الخطوة التالية في عالم السباقات، سأعود للسباق في منطقة الخليج يناير المقبل، وسأحمل بعض الأخبار السارة لأشاركها مع الجميع».

الجدير ذكره أن الظاهري أكمل عامين من السباق في سلسلة الفورمولا- 4 الإيطالية، وسلسلة الفورمولا- 4 الأوروبية، وسيبقى مع فريق بريما ريسينجغ، الذي كان معه منذ بداية مسيرته في سباقات السيارات ذات المقعد الفردي. فريق بريما من سيوفر سيارة الظاهري لموسم الفورمولا-3 الإقليمي العام المقبل، والذي سيبدأ في أبريل على حلبات الفورمولا-1 في أوروبا.

سيكون عام 2025 هو الموسم الخامس لبطولة الفورمولا-3 الإقليمية الأوروبية التي تنظمها ألباين (FRECA ) وهي السلسلة الوحيدة المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، والتي تربط رسمياً بين الفورمولا- 4 والفورمولا- 3 على المسار العالمي للاتحاد الدولي للسيارات، وقد أثبتت نفسها باعتبارها ضرورية للسائقين الشباب الذين يهدفون إلى تسلق سلم رياضة السيارات.