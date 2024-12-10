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الرياضة

لوكا دوكيتش وكارين فري يفوزان بلقب «دبي الدولية للياقة البدنية»

لوكا دوكيتش وكارين فري يفوزان بلقب «دبي الدولية للياقة البدنية»
10 ديسمبر 2024 20:00

 
دبي (الاتحاد)


حققت السلوفاكية كارين فري ثلاثية تاريخية، بفوزها باللقب الثالث على التوالي في فئة السيدات، فيما فاز الصربي لوكا دوكيتش بلقب الرجال في «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، برعاية «إنشورنس ماركت دوت ايه إي»، وأقيمت منافساتها في مناطق عدة بدبي، خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر، واختتمت في استاد سوق دبي الحرة للتنس، وشارك فيها نخبة الرياضيين وأقوى المحترفين العالميين في اللياقة البدنية من الرجال والنساء من مختلف قارات العالم.
وتوج الفائزين في النسخة الثانية عشرة من البطولة كل من ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر البلوشي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعود سيف الشامسي، مدير البطولة، وجريشما أبتي، المدير العام لشركة ماي ألفريد المالكة لـ«إنشورنس ماركت دوت ايه إي» راعي البطولة.
وحقق الصربي لوكا دوكيتش لقب البطولة في فئة الرجال لأول مرة في تاريخه، بعد أداء استثنائي أظهر فيه قوته وإصراره على الفوز. وتلاه في المركز الثاني الإنجليزي توبي باكلاند، الذي يعيش في دبي، ويمثل الإمارات بفخر، حيث قدم أداءً متميزاً خلال جميع مراحل البطولة. أما المركز الثالث، فكان من نصيب البولندي برونيسلاف أولينكوفيتش، الذي أثبت حضوره بقوة على الساحة.
وفي فئة السيدات، تألقت اللاعبة السلوفاكية كارين فري، حيث حققت لقبها الثالث على التوالي في بطولة دبي للياقة البدنية، لتؤكد مكانتها كواحدة من أفضل الرياضيات في العالم، وتلتها في المركز الثاني النيوزيلندية جايمي غرين، التي أظهرت أداءً مذهلاً وأثبتت أنها واحدة من أبرز المنافسات. بينما احتلت النرويجية ماتيلدا غارنس المركز الثالث، مقدمة أداءً قوياً يليق بمستوى البطولة.

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الإمارات بطل الخليج للياقة البدنية


فاز فريق الإمارات (أ) بلقب بطولة الخليج للياقة البدنية 2024 التي أُقيمت بالتزامن مع بطولة دبي الدولية للياقة البدنية، والتي شهدت أجواء حماسية ومنافسة قوية بين الفرق الخليجية، وجاء فريق الكويت (أ) في المركز الثاني، كما حل فريق الإمارات (ب) في المركز الثالث، وشارك في البطولة 6 فرق خليجية، حيث مثلت كل من الإمارات، الكويت، والبحرين بفريقين لكل دولة، وضم كل فريق 4 رياضيين من أفضل المواهب بالمنطقة.
وشارك في البطولة هذا العام 108 رياضيين من 24 دولة من جميع قارات العالم، منهم أبطال أستراليا ونيوزيلندا والبرازيل وروسيا والولايات المتحدة وكندا والمغرب، ومن جميع أنحاء أوروبا، وجمعت البطولة الدولية 60 رياضياً من المحترفين، 30 من الرجال و30 من السيدات تنافسوا على مجموع جوائز وصل إلى أكثر من 1.6 مليون درهم، فيما شارك في البطولة الخليجية 48 رياضياً مثلوا 6 فرق خليجية.
وتنافس المشاركون بالبطولة في اليوم الأول فوق برج أورا سكاي فيو الذي يطل على نخلة جميرا بأكملها، ثم انتقلوا للمنافسة في سباق الجري بالحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج، وفي اليوم الثاني تم تنظيم منافسات تحدي الحواجز في حي دبي للتصميم، وانتقل المشاركون إلى المنافسات النهائية في استاد سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود.

اللياقة البدنية
مجلس دبي الرياضي
اللياقة البدنية والقوة
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