جائزة اكس كات على خط الانطلاق في دبي



دبي (الاتحاد)

يكتمل يوم غد وصول الوفود المشاركة في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الخامسة الختامية من بطولة العالم 2024 التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اعتبارا من الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل.

ويعود الحدث العالمي الكبير إلى شواطئ دبي من جديد بعد غياب عاميين، حيث يترقب الجميع الصراع الساخن والقوي بين محترفي رياضة الزوارق السريعة العالميين على اللقب هذا العام 2024 في النسخة رقم 12 من البطولة التي خرجت إلى العالم من مياه دولة الإمارات العربية قبل سنوات.

ولبس شاطئ جميرا 3 خلف مركز صن سيت حلة زاهية وجميلة مع اكتمال إنشاء قرية السباق، والتي تضم مقار الفرق المشاركة واللجنة المنظمة وورش الزوارق المشاركة، والتي تحمل ألوان العديد من البلدان التي يمثلها 20 متسابقاً على متن 10 زوارق من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وبريطانيا واستراليا وإيطاليا وبلجيكا والسويد.

وتختبر الفرق المشاركة في شواطئ جميرا يوم غد المحركات الخاصة بالزوارق المشاركة بهدف الإعداد والتحضير الجيد للمشاركة في الجولة الخامسة من بطولة العالم، والتي تمثل مسك ختام الموسم 2024 حيث وفرت اللجنة المنظمة الفرصة لجميع الفرق من أجل إجراء الاختبارات والتأكد من جاهزية الزوارق.

وتبدأ الخميس الإجراءات الخاصة بالمشاركة باستكمال خطوات التسجيل الرسمي وإعلان قائمة الفرق المشاركة في منافسات جائزة دبي، بجانب الفحص الفني على الزوارق المشاركة ومحركات كل زورق، وسيعقد في الفترة المسائية الاجتماع العام بين اللجنة المنظمة والمسئولين الدوليين المكلفين بإدارة المنافسات مع المتسابقين المشاركين ومديري الفرق لتوضيح مسار السباق والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالحدث.