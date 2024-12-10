4 نجوم عالميين ينضمون لقائمة المنافسة على «الدلة»!



دبي (الاتحاد)



أكد أربعة لاعبين عالميين مشاركتهم في بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2025»، مع عودة نجمي الفريق الأوروبي في كأس رايدر روبرت ماكنتاير وتيريل هاتون، والفائز في البطولات الكبرى آدم سكوت، إلى الحدث الذي سيقام في نادي الإمارات للجولف في الفترة الممتدة من 16 إلى 19 يناير المقبل، في حين يشارك الأميركي أكشاي بهاتيا للمرة الأولى.

سينضم الرباعي إلى حامل اللقب روري ماكروي، الذي يسعى إلى رفع كأس الدلة الشهيرة للمرة الخامسة، بالإضافة إلى الفائز بألقاب عدة في البطولات الكبرى، جون رام، واللاعب الفائز بالميدالية الفضية الأولمبية، تومي فليتوود، في منافسات من الطراز العالمي في حدث سلسلة رولكس المرموقة، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 9 ملايين دولار ضمن جولة دي بي ورلد «السباق إلى دبي» لعام 2025.

شارك ماكنتاير لأول مرة في كأس رايدر عندما انضم إلى ماكلروي وفليتوود ورام وهاتون في انتصار الفريق الأوروبي في روما في سبتمبر 2023، واستمتع منذ ذلك الحين بموسم خالد في الذاكرة في 2024.

أما هاتون، فقد حقق الفوز بلقبه السابع في جولة «دي بي ورلد» في بطولة «ألفريد دونهيل لينكس» في أكتوبر الماضي، وتواجد في أربع مرات في المراكز العشرة الأولى في بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، كما تذوق الإنجليزي طعم النجاح سابقاً في المنطقة، عندما حقق الفوز في أبوظبي في 2021، ويسعى لتحقيق الفوز للمرة الخامسة في سلسلة رولكس.

كما أن سكوت يعرف النجاح في منطقة الشرق الأوسط، حيث حقق بطل «الماسترز» في عام 2013، انتصارين في قطر ضمن مسيرته الاحترافية المتميزة. كما أنهى الأسترالي أحد أفضل مواسمه حتى الآن في جولة «دي بي ورلد»، بحصوله على المركز الثالث في بطولة جولة «دي بي ورلد» الشهر الماضي في طريقه إلى التواجد ضمن العشرة الأوائل في تصنيف «السباق إلى دبي».

وسينضم إلى الثلاثي في ملعب المجلس النجم الأميركي الصاعد أكشاي بهاتيا، الذي سيشارك في بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» لأول مرة، وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً هاوياً متفوقاً، ومثل الولايات المتحدة في كأس الرؤساء للشباب، وكأس رايدر جونيور وكأس ووكر قبل أن يتحول إلى لاعب محترف في عام 2019.

وتعليقاً على مشاركة اللاعبين، قال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»: «نحن سعداء بالترحيب بهذه التشكيلة الرائعة من اللاعبين في بطولة (هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2025)، إن إضافة نجوم كأس رايدر وأبطال البطولات الكبرى والمواهب الشابة المثيرة، تسلط الضوء على مكانة البطولة كواحدة من الأحداث الرائدة في تقويم الجولف العالمي».