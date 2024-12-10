برشلونة مهدد بفقدان «أولمو» حتى نهاية الموسم!



أنور إبراهيم (القاهرة)

يواجه برشلونة مشكلة حقيقية تتعلق بنجمه الشاب داني أولمو، إذ إنه مهدد بعدم اللعب بدءاً من العام الجديد 2025، لأن تسجيله الحالي في قائمة الفريق «مؤقت» وليس دائماً، وجاء بديلاً للمدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن المصاب منذ مدة طويلة ويغيب عن الفريق، الأمر الذي جاء في مصلحة ألومو.

غير أن الوضع سوف يتغير اعتباراً من بداية 2025، إذ ذكرت صحيفة «آس» إن التسجيل المؤقت لداني أولمو في رابطة «الليجا» ينتهي 31 ديسمبر الجاري، وإذا لم يتوصل برشلونة إلى تسجيله بصفة نهائية قبل هذا التاريخ، فإنه لن يكون بمقدوره اللعب مع الفريق في 2025، إلا بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة إن البارسا يعتمد على إحدى شركات الرعاية لتوفير السيولة اللازمة لتسجيله، أواللجوء إلى أي وسيلة أخرى لتوفير مبلغ 200 مليون يورو لضبط «سقف الرواتب». ويأمل «الكتالوني» في إيجاد حل في «اللحظة الأخيرة».

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت دعوة الجمعية العمومية للنادي إلى اجتماع طارئ يوم 21 ديسمبر الجاري للنظرفي هذه المشكلة التي تزعج أيضاً الألماني هانسي فليك، المديرالفني، الذي يعتمد على أولمو في خططه وتكتيكاته لكونه يعرف جيداً إنه عنصر مفيد جداً بدليل إنه هو الذي طالب بضمه من ناديه الألماني لايبزج في الصيف الماضي.

جدير بالذكر، أن داني أولمو بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية «لاماسيا»، ولكنه لم يلعب مطلقاً للفريق الأول ببرشلونة، وها هو يعود مجدداً من أجل تحقيق حلمه. وكان أولمو حصل على لقب هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2024» التي أحرزها منتخب إسبانيا الصيف الماضي، ووقع أولمو لبرشلونة في أعقابها. ومن أول مباراة لعبها أولمو مع برشلونة، أقنع إدارة النادي بجدوى ضمه، ولهذا بذلت جهداً كبيراً من أجل تسجيله في رابطة «الليجا» ولو بصورة مؤقتة، وهو ما حدث فعلاً.

وسجل داني أولمو 6 أهداف في 12 مباراة لعبها بمختلف المسابقات مع برشلونة هذا الموسم، ولكنه بات مهدداً بعد اللعب اعتباراً من أول يناير 2025، مالم تسارع إحدى الشركات الراعية أو أي جهة أخرى، إلى إنقاذ الموقف، وتوفير السيولة اللازمة لتسجيله في الرابطة.