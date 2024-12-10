كلباء يلاقي العين في «مؤجلة» الجولة الثالثة

فيصل النقبي (كلباء)

تتجه الأنظار في السابعة والنصف مساء اليوم إلى استاد كلباء، حيث تقام المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، بين كلباء وضيفه العين، في مواجهة تُعد من أبرز المحطات المنتظرة في الدوري.

ويحتل فريق العين المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادلين، مقابل خسارة واحدة، ويسعى «الزعيم» إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من الصدارة، خاصة أنه لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى أمام شباب الأهلي، مما يمنحه فرصة لتعزيز رصيده النقطي، والوصول إلى النقطة 20، والدخول في صلب المنافسة.

أما كلباء، فيأتي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات، وثلاثة تعادلات مقابل خسارتين، ويُعد الفريق هذا الموسم من بين الفرق التي تُظهر قوة كبيرة على أرضه، حيث لم يتعرض لأي خسارة على ملعبه حتى الآن، وهو عامل يُمكن أن يمنحه دفعة إضافية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العين.

تُعتبر المباراة اختباراً حقيقياً للفريقين، خاصة مع التقارب النقطي والمستويات المتقاربة التي يقدمها كل منهما، فالعين يعتمد على قوته الهجومية، بينما يمتاز كلباء بالصلابة الدفاعية على أرضه، ما يجعل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.