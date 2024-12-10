الأربعاء 11 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلباء يلاقي العين في «مؤجلة» الجولة الثالثة

كلباء يلاقي العين في «مؤجلة» الجولة الثالثة
11 ديسمبر 2024 01:01

فيصل النقبي (كلباء)

أخبار ذات صلة
«دورينا» يقترب من حسم مقعدين ونصف مقعد في «النخبة الآسيوية»
الشارقة مكتمل الصفوف قبل «قمة» الوحدة

تتجه الأنظار في السابعة والنصف مساء اليوم إلى استاد كلباء، حيث تقام المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، بين كلباء وضيفه العين، في مواجهة تُعد من أبرز المحطات المنتظرة في الدوري.
ويحتل فريق العين المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادلين، مقابل خسارة واحدة، ويسعى «الزعيم» إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من الصدارة، خاصة أنه لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى أمام شباب الأهلي، مما يمنحه فرصة لتعزيز رصيده النقطي، والوصول إلى النقطة 20، والدخول في صلب المنافسة.
أما كلباء، فيأتي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات، وثلاثة تعادلات مقابل خسارتين، ويُعد الفريق هذا الموسم من بين الفرق التي تُظهر قوة كبيرة على أرضه، حيث لم يتعرض لأي خسارة على ملعبه حتى الآن، وهو عامل يُمكن أن يمنحه دفعة إضافية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العين.
تُعتبر المباراة اختباراً حقيقياً للفريقين، خاصة مع التقارب النقطي والمستويات المتقاربة التي يقدمها كل منهما، فالعين يعتمد على قوته الهجومية، بينما يمتاز كلباء بالصلابة الدفاعية على أرضه، ما يجعل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
العين
الزعيم
شباب الأهلي
آخر الأخبار
سعي إماراتي متواصل لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تقدم طروداً إغاثية للأيتام في جنوب غزة
11 ديسمبر 2024
سوريون ينتظرون عند معبر حدودي لدخول البلاد (رويترز)
الأخبار العالمية
تركيا ترفع القدرة الاستيعابية لمعابرها الحدودية مع سوريا
11 ديسمبر 2024
فلسطينية تطعم طفلها وسط أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل في مخيم مؤقت للنازحين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: حجم معاناة غزة زعزع الإيمان بحقوق الإنسان
11 ديسمبر 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
إسرائيل تهدم 26 منزلاً في الضفة
11 ديسمبر 2024
مصر والأردن: ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا
الأخبار العالمية
مصر والأردن: ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا
11 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©