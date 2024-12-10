اللجنة المنظمة تعتمد مسارات بطولة السلم للدراجات

دبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، مسارات السباقات الأربعة ضمن الدورة التاسعة للحدث، الذي ينظمه المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، ويعتبر الأكبر من نوعه للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية التي تقدر بـ3.5 مليون درهم.

واختارت اللجنة المنظمة العليا، إقامة السباقات الأربعة ضمن مسارات تجسد شعار حكومة دبي الجديد وهويتها، والذي اعتمده سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي شهر مارس الماضي، وهو شعار يعكس الهوية الجديدة لحكومة دبي.

ويتكون شعار حكومة دبي من خمسة عناصر، هي: صقر العز والرؤية الثاقبة، ونخلة الجود والعطاء، ومركب الخير والتجارة، وغاف التسامح والتعايش، والعَلم درع الأمن والأمان.

وتم الكشف عن تفاصيل مسارات السباقات في الاجتماع، بحضور محمد عبدالله الموسى، ورامي بسام النابلسي، وأعضاء اللجان، حشر بن صبيح، راشد بن مجرن، عبدالله بن عبود، جاسم الجسمي، رزاز علي، ولمى شمشوم وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين للبطولة: شرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والموصلات، مجلس دبي الرياضي، قناة دبي الرياضية، اتحاد الدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا أنه سيتم التركيز على إبراز هذه العناصر في جميع سباقات النسخة التاسعة، التي تدشن منافساتها بسباق الهواة الإماراتيين بتاريخ 29 ديسمبر الجاري لمسافة 143 كم بقلب محمية المرموم الطبيعية، الأكبر في العالم، ومنطقة السلم ومناطقها المتنوعة، والتي تتميز بأشجار الغاف رمز التسامح، أحد العناصر الأساسية في شعار حكومة دبي، وسيتم لاحقاً الإعلان عن مسارات باقي السباقات، التي تتضمن سباق النخبة الرجال يوم 19 يناير 2025، المقرر إقامته ضمن مسار يمتد من قلب مدينة دبي حتى منطقة السلم، وهو مسار يبرز أشهر المعالم وطبيعتها الخلابة، ثم سباق السيدات يوم 2 فبراير المقبل، والختام مع السباق الصحراوي يوم 9 فبراير.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن الدورة التاسعة ستواصل إبراز معالم وتراث دبي وتطلعها لتحقيق ريادة المدن العالمية في مجال جودة الحياة، وترسيخ مكانتها مكاناً مفضلاً للعيش والعمل على مستوى العالم، والمقصد المفضل للزوار من كل أنحاء العالم.