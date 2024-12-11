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الرياضة

صلاح يقتحم «توب 10» في «أبطال أوروبا»

صلاح يقتحم «توب 10» في «أبطال أوروبا»
11 ديسمبر 2024 08:40

علي معالي (أبوظبي)

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أكد المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي براعته وكتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات دوري أبطال أوروبا، ليصبح ضمن أفضل 10 هدافين في تاريخ أقوى البطولات القارية في العالم، بعد الوصول إلى «الهدف 50»، عندما قاد فريقه إلى الفوز على جيرونا الإسباني بهدف في الجولة السادسة.
وبهذا الهدف يتخطى «الفرعون المصري» نجوماً عالميين، لهم تاريخهم الكبير، خاصة أسطورة ريال مدريد الأسبق ألفريدو دي ستيفانو، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش «49 هدفاً»، ومتساوياً مع الفرنسي كيليان مبابي والإيطالي فيليبو إنزاجي.
وما زال أمام النجم المصري الفرصة، لكي يتقدم في ترتيبه العالمي، خاصة أن من يتقدمه في الترتيب اعتزل بعضهم كرة القدم، مثل الفرنسي تيري هنري «51 هدفاً»، ولم يعد ينافس صلاح في الجيل الحالي إلا الألماني توماس مولر «35 عاماً» لاعب بايرن ميونيخ الألماني الحالي، والذي رفع رصيده إلى 54 هدفاً، عندما سجل هدفاً من الخماسية التي فاز بها «البافاري» على فريق شاختار الأوكراني في الجولة نفسها، وكيليان مبابي «50 هدفاص».
والفارق بين صلاح ومولر، أن الأول يقود فريقه الإنجليزي إلى الصدارة بـ «العلامة الكاملة» في دوري الأبطال «18 نقطة من 6 انتصارات»، في حين يحتل بايرن ميونيخ المركز الثامن بـ 12 نقطة متساوياً مع برشلونة، وبروسيا دورتموند.
وتضم قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا مجموعة رائعة من المواهب يتصدرها كريستيانو رونالدو «141 هدفاً»، وليونيل ميسي «129»، روبرت ليفاندوفسكي «101»، وكريم بنزيمة «90»، وراؤول جونزاليس «71»، ونيستيلروي «60»، وأندري شيفتشينكو «59»، وتوماس مولر «54»، وتيري هنري «51»، وفيليبو إنزاجي «50»، ومحمد صلاح «50»، وكيليان مبابي «50»، وألفريدو دي ستيفانو «49»، وزلاتان إبراهيموفيتش «49».
وجاءت أهداف محمد صلاح بواقع 44 هدفاً مع ليفربول وخمسة أهداف بقميص بازل السويسري، وهدف وحيد مع روما الإيطالي.
كما بات محمد صلاح على بعد هدف واحد من معادلة رقم بيلي ليدل «228 هدفاً» صاحب المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول.
ووصل مبابي «25 عاماً» إلى هدفه رقم 50 في دوري الأبطال، خلال مباراته رقم 79 في البطولة القارية، ليصبح رابع أسرع لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز، بعد الهولندي رود فان نيستلروي الذي حقق هذا الإنجاز خلال 62 مباراة، والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي احتاج إلى 66 مباراة للوصول إلى هذا الإنجاز، فيما احتاج البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى 77 مباراة للانضمام إلى «قائمة الصفوة».

 

دوري أبطال أوروبا
ليفربول
محمد صلاح
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
كيليان مبابي
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