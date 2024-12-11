ليفربول.. «المسيرة المثالية» في «أبطال أوروبا»



جيرونا (رويترز)



حافظ ليفربول على سجله المثالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بفوزه 1-صفر على مضيفه جيرونا، وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وحقق ليفربول انتصاره السادس في ست مباريات، ليبقى في صدارة مرحلة الدوري من دوري الأبطال برصيد 18 نقطة، متقدماً بخمس نقاط على باير ليفركوزن، وأستون فيلا، وإنتر ميلان، وبريست، بينما تجمد رصيد جيرونا عند ثلاث نقاط في المركز 30.

وتلقى جيرونا هزيمته الخامسة في البطولة الأوروبية، لكنه جعل ليفربول يعاني من أجل الفوز، إذ سنحت له العديد من الفرص في الشوط الأول، لكن أليسون حارس الفريق الإنجليزي تصدى لها.

وعانى ليفربول أمام فريق اكتفى بالتمركز في منطقته وامتصاص الضغط والانقضاض بالهجمات المرتدة، لكن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز تمكن من التقدم أخيراً من ركلة جزاء سجلها صلاح في الدقيقة 63 بعد عرقلة لويس دياز.

وقال أندي روبرتسون مدافع ليفربول: «ستة انتصارات في ست مباريات، لا يوجد نتيجة أفضل من هذه، الأمر ليس سهلاً، وإلا لنجحت فرق أخرى في ذلك، لعبنا مباريات أفضل من هذه المباراة، لم نكن في أفضل مستوياتنا، لكن في هذه المرحلة، يتعلق الأمر بتحقيق الفوز وضمان التأهل».

وأجبر ضغط ليفربول القوي في الدقائق الأولى من اللقاء جيرونا على التراجع، وصنع الفريق الزائر فرصتين مبكرتين.

وحرم باولو جازانيجا حارس جيرونا المدافع جو جوميز من تسجيل هدفه الأول مع ليفربول بعد تصديه لضربة رأس من مسافة قريبة، كما تصدى أيضاً لتسديدة من داروين نونيز بعدها بدقائق.

واكتفى جيرونا، مع تراجع جميع لاعبيه إلى الخلف، بالهجمات المرتدة، لكن سرعان ما بدأ أليسون حارس ليفربول، في أول ظهور له منذ أوائل أكتوبر، بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، في حماية شباك فريقه.

وأهدر دالي بليند فرصة من مسافة قريبة، وتابع أليخاندرو فرانسيس الكرة، لكن أليسون تصدى لتسديدته، ثم تألق مرة أخرى ومنع تسديدة من ميجيل جوتيريز.

وقال فرانسيس لاعب جيرونا: «كانت المنافسة متقاربة، حصلنا على فرصنا، وعلينا أن نتقبل الخسارة، وحان الوقت للمضي قدماً، الشيء الرئيس هو الحصول على الفرص أمام فريق كبير، وقد أتيحت لنا هذه الفرص».

وتصدى حارس جيرونا لمحاولة نونيز للتسجيل، بعد تمريرة بينية من صلاح، ورد صاحب الأرض بتسديدة من خارج المنطقة بقدم ياسر أسبريا حولها أليسون لركلة ركنية، مع تزايد ثقة جيرونا.

وكان أليسون بالمرصاد مرة أخرى في الثواني الأولى من بداية الشوط الثاني، إذ تصدى لتسديدة أرناوت دانجوما وعانى ليفربول لاختراق دفاع جيرونا العنيد، قبل أن يمنح خطأ دوني فان دي بيك الذي ارتكبه على دياز فرصة لصلاح من علامة الجزاء.

وأهدر صلاح ركلة جزاء في مباراة ليفربول الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، لكنه لم يكرر الخطأ هذه المرة، وأرسل الحارس في الاتجاه المعاكس، ووضع الكرة بقوة في المرمى.

بدا جيرونا وكأنه لن يقدر على تحقيق التعادل، إذ واصل ليفربول استحواذه على الكرة بشكل أفضل بكثير مما كان عليه في الشوط الأول، وغادر ملعب مونتيليفي بالنقاط الثلاث.