بايرن ميونيخ يبتسم «خارج الديار»!



جيلسنكيرشن (رويترز)



سجل مايكل أوليسي هدفين في الشوط الثاني، ليساعد بايرن ميونيخ في قلب تأخره بهدف مبكر، ليفوز 5-1 على شاختار دونيتسك، ليحقق أول انتصار خارج ملعبه هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعدما حقق فوزه الثالث توالياً، يتقدم البايرن إلى المركز الثامن، آخر المراكز المؤهلة مباشرة لدور الستة عشر، برصيد 12 نقطة، بينما يحتل شاختار المركز 27 بأربع نقاط، بفارق أربع نقاط عن المنطقة المؤهلة لدور فاصل.

وكان البايرن قد خسر مباراتين خاضهما خارج ملعبه في المسابقة هذا الموسم، وتأخر بعد خمس دقائق، عندما لعب أولكسندر زوبكوف كرة إلى كيفن الذي توغل داخل المنطقة، ووضعها في الشباك.

لكن بايرن أدرك التعادل بعد ست دقائق، عندما فقد أوليسي الكرة في المنطقة، لكنها وصلت إلى كونراد لايمر الذي سددها بقوة إلى داخل الشباك.

وسنحت للفريق الأوكراني فرصة استعادة المقدمة، لكن تسديدة جورجي سوداكوف أخطأت طريقها إلى المرمى، بعدما لعب كيفن تمريرة متقنة.

لكن الأمور سارت في مصلحة البايرن، عندما توغل جمال موسيالا إلى داخل المنطقة، ولعب تمريرة إلى توماس مولر الذي لم يتردد في وضعها داخل الشباك قبل نهاية الشوط الأول.

ووضع شاختار منافسه تحت الضغط في بداية الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من هز الشباك قبل أن يحسم البايرن الفوز.

وظن البايرن أنه عزز تقدمه عندما لعب موسيالا تسديدة مباشرة من ركلة ركنية، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود مخالفة على الحارس.

ولكن بعد دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة البايرن، بعد مخالفة ارتكبها علاء غرام ضد البديل ساشا بوي.

ونجح أوليسي في التسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة 70، قبل أن يتمكن موسيالا من التسجيل بعد ثلاث دقائق مستغلاً كرة أخفق الدفاع في تشتيتها داخل المنطقة، ليكلل جهوده في هذه المباراة.

واختتم أوليسي التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما استعرض مهاراته في مراوغة دفاع شاختار، قبل أن يسدد داخل الشباك.