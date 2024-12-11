الأربعاء 11 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن ميونيخ يبتسم «خارج الديار»!

بايرن ميونيخ يبتسم «خارج الديار»!
11 ديسمبر 2024 10:04

 
جيلسنكيرشن (رويترز)

أخبار ذات صلة
فليك يعود إلى ألمانيا بـ«الثقة المفرطة»
سان جيرمان.. «إنعاش الأمل»


سجل مايكل أوليسي هدفين في الشوط الثاني، ليساعد بايرن ميونيخ في قلب تأخره بهدف مبكر، ليفوز 5-1 على شاختار دونيتسك، ليحقق أول انتصار خارج ملعبه هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وبعدما حقق فوزه الثالث توالياً، يتقدم البايرن إلى المركز الثامن، آخر المراكز المؤهلة مباشرة لدور الستة عشر، برصيد 12 نقطة، بينما يحتل شاختار المركز 27 بأربع نقاط، بفارق أربع نقاط عن المنطقة المؤهلة لدور فاصل.
وكان البايرن قد خسر مباراتين خاضهما خارج ملعبه في المسابقة هذا الموسم، وتأخر بعد خمس دقائق، عندما لعب أولكسندر زوبكوف كرة إلى كيفن الذي توغل داخل المنطقة، ووضعها في الشباك.
لكن بايرن أدرك التعادل بعد ست دقائق، عندما فقد أوليسي الكرة في المنطقة، لكنها وصلت إلى كونراد لايمر الذي سددها بقوة إلى داخل الشباك.
وسنحت للفريق الأوكراني فرصة استعادة المقدمة، لكن تسديدة جورجي سوداكوف أخطأت طريقها إلى المرمى، بعدما لعب كيفن تمريرة متقنة.
لكن الأمور سارت في مصلحة البايرن، عندما توغل جمال موسيالا إلى داخل المنطقة، ولعب تمريرة إلى توماس مولر الذي لم يتردد في وضعها داخل الشباك قبل نهاية الشوط الأول.
ووضع شاختار منافسه تحت الضغط في بداية الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من هز الشباك قبل أن يحسم البايرن الفوز.
وظن البايرن أنه عزز تقدمه عندما لعب موسيالا تسديدة مباشرة من ركلة ركنية، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود مخالفة على الحارس.
ولكن بعد دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة البايرن، بعد مخالفة ارتكبها علاء غرام ضد البديل ساشا بوي.
ونجح أوليسي في التسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة 70، قبل أن يتمكن موسيالا من التسجيل بعد ثلاث دقائق مستغلاً كرة أخفق الدفاع في تشتيتها داخل المنطقة، ليكلل جهوده في هذه المباراة.
واختتم أوليسي التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما استعرض مهاراته في مراوغة دفاع شاختار، قبل أن يسدد داخل الشباك.

 

 

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
شاختار دونيتسك
جمال موسيالا
آخر الأخبار
شوكوروف يؤازر «الملك» قبل مواجهة «العنابي»
الرياضة
شوكوروف يؤازر «الملك» قبل مواجهة «العنابي»
اليوم 10:57
سان جيرمان «الخاسر الأكبر» في «إنفاق التعاقدات»
الرياضة
سان جيرمان «الخاسر الأكبر» في «إنفاق التعاقدات»
اليوم 10:53
فليك يعود إلى ألمانيا بـ«الثقة المفرطة»
الرياضة
فليك يعود إلى ألمانيا بـ«الثقة المفرطة»
اليوم 10:49
من بولت إلى مهاجر من بلد مزقته الحرب: «إنه يشبهني»
الرياضة
من بولت إلى مهاجر من بلد مزقته الحرب: «إنه يشبهني»
اليوم 10:39
مانشستر سيتي «الحب الأخير» في حياة جوارديولا!
الرياضة
مانشستر سيتي «الحب الأخير» في حياة جوارديولا!
اليوم 10:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©