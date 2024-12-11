ليفركوزن.. «السيناريو القاتل»!



ليفركوزن (رويترز)



سجل نوردي موكيلي هدفاً في الوقت القاتل، ليمنح باير ليفركوزن الفوز 1-صفر على إنتر ميلان، وقطع خطوة أخرى نحو التأهل إلى الدور الثاني بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان الفريق الألماني الأفضل خلال أغلب فترات المباراة، وحرم إطار المرمى نيثن تيلا من التسجيل في بداية المباراة، قبل أن يقترب صاحب الأرض من التسجيل عن طريق فلوريان فيرتس وجوناتان تاه.

لكن الفريق الألماني انتظر حتى الدقيقة 90، لتسجيل هدف الفوز، بعدما أخفق الدفاع في تشتيت كرة داخل منطقة الجزاء، لتهتز شباك الإنتر للمرة الأولى في البطولة هذا الموسم في الجولة السادسة.

وبعدما تلقى هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم، تراجع الإنتر إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد ليفركوزن ثاني الترتيب، قبل مباراتين على نهاية مرحلة الدوري.

وتؤهل أول ثمانية مراكز مباشرة إلى دور الستة عشر، بينما تؤهل المراكز 16 التالية لدور فاصل من مباراتين، من أجل فرصة التقدم في البطولة.

وقال تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن: «أنا سعيد بالأداء أمام فريق من الطراز الرفيع، أظهرنا قدراً كبيراً من النضج، لم نتوقع أن نحظى بعشرين فرصة، لكن بعض الفرص الجيدة وأن نستغل إحداها، وكان لاعبو فريقي يقظين، وكانوا يعرفون التوقيت المناسب للضغط العالي، كانت الخطوط متقاربة جداً فعلاً، حظينا باستقرار وهيكل جيد، لم نفقد الكثير من الكرات بصورة سخيفة، بما يمنحه المنافس فرصة لتشكيل خطورة».

ولم تكن لإنتر أي محاولة على المرمى طوال المباراة.

وكانت الأفضلية للفريق الألماني منذ البداية، وكاد أن يتقدم في النتيجة بعد ثلاث دقائق من تسديدة مباشرة قوية من تيلا اصطدمت بإطار المرمى.

كما أطلق المتألق فيرتس تسديدة قوية تصدى لها الحارس يان سومر في الدقيقة 35، فيما اكتفى الفريق الإيطالي بالتراجع والصمود تحت الضغط.

واستمرت محاولات ليفركوزن، وكاد جيريمي فريمبونج أن يسجل من تمريرة بينية من فيرتس، لكن تسديدته أخطأت طريقها إلى المرمى.

وأجرى سيموني إنزاجي مدرب الإنتر تبديلات، بعد مرور ساعة من عمر المباراة، لكن فريقه لم يتمكن من تشكيل خطورة على مرمى ليفركوزن.

وعندما بدا أن المباراة في طريقها نحو التعادل السلبي، انقض موكيلي «27 عاماً» على كرة أخفق الدفاع في إبعادها في منطقة الجزاء وأسكنها الشباك.

وقال إنزاجي: «لم نكن بالمستوى المطلوب في الهجوم، لم نقدم ما يكفي للتفوق على فريق بمستوى المنافس، وهدفنا يظل التأهل عبر أول ثمانية مراكز، وهذا لا يزال ممكناً، لعب ليفركوزن بصورة جيدة جداً، بإيقاع كبير، نشعر بمرارة لتلقي هدف في مثل هذا الوقت المتأخر من المباراة».