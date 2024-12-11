ريال مدريد.. «عودة البطل»

بيرجامو (رويترز)



حقق ريال مدريد فوزاً كان يحتاجه بشدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بانتصاره 3-2 على ضيفه أتلانتا الإيطالي، بفضل أهداف كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وجود بلينجهام، لينهي حامل اللقب مسيرة من خسارتين متتاليتين في البطولة.

وألحق ريال مدريد بمتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي أول خسارة له في دوري الأبطال هذا الموسم، بعدما افتتح مبابي التسجيل بتسديدة من داخل المنطقة، بعد عشر دقائق من البداية، قبل أن يضطر للخروج من الملعب بسبب الإصابة.

وأدرك شارل دي كاتيلير التعادل لصاحب الأرض من ركلة جزاء، بعدما عرقل أوريلين تشواميني الظهير سياد كولاسيناتش من الخلف داخل منطقة الجزاء، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكن فينيسيوس جونيور أعاد الفريق الزائر للمقدمة في الدقيقة 56 مستغلاً كرة ارتدت من الدفاع.

وعزز بلينجهام تقدم ريال مدريد من هجمة مرتدة بعد ثلاث دقائق، لكن أديمولا لوكمان قلص الفارق في الدقيقة 65، وتألق تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بمجموعة من التصديات منحت الفريق الزائر فوزاً صعباً.

ومع تبقي مباراتين على نهاية مرحلة الدوري، تقدم ريال مدريد إلى المركز 18 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا الذي يضم 36 فريقاً، بفارق ثلاث نقاط عن المراكز الثمانية الأولى التي تضمن التأهل المباشر لدور 16، ويحتل أتلانتا المركز التاسع برصيد 11 نقطة في المراكز المؤهلة للمرحلة الفاصلة.

وأبلغ براهيم دياز، الذي مرر الكرة إلى مبابي ليسجل الهدف الأول، شبكة (موفي ستار بلاس) التلفزيونية «كانت مباراة رائعة، ونحن سعداء لأن ريال مدريد حقق الفوز بها، أتينا إلى هنا بثقة كبيرة، وبالنسبة للاعبين فإن هذه المباريات هي دليل على قدرتنا على اللعب لنادٍ مثل ريال مدريد، هذا الفريق لديه الكثير ليقدمه، وسنقدم المزيد، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، يمكننا إنهاء مرحلة الدوري برصيد 15 نقطة، إذا فزنا بآخر مباراتين، ثم سنرى ما سيحدث، الأمور تسير كما ينبغي، وهذا أمر واعد».

وبعد موسم رائع، حقق فيه ألقاباً عززت أرقامه القياسية في دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا، عانى ريال مدريد في الدفاع عن لقبه القاري.

وخسر الفريق ثلاث من مبارياته الأربع السابقة على المستوى الأوروبي، قبل أن يسافر إلى إيطاليا لمواجهة أتلانتا الذي لم يخسر في المسابقة القارية واستقبل هدفاً واحداً فقط.

وبدأ مبابي، الذي تعرض لانتقادات بسبب بدايته المتذبذبة مع ريال مدريد، المباراة بشكل جيد، وأجبر ماركو كارنيسيكي على القيام بعدة تصديات رائعة في وقت مبكر، لكن الحارس لم يستطع فعل أي شيء لمنع قائد فرنسا من وضع فريقه في المقدمة.

وسجل مبابي الهدف بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء، بعدما سيطر بشكل رائع على تمريرة دياز بلمسة واحدة، وتجاوز أحد المدافعين، ويتقدم داخل المنطقة، ويسدد بنجاح.

وكانت كل الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للفريق الزائر، حتى اضطر مبابي للخروج في الدقيقة 35 بسبب ما بدا أنه إصابة عضلية، ليحل رودريجو محله.

وبعدما أهدر أنطونيو روديجر فرصة سهلة من مسافة قريبة في الدقيقة 39، أطلق دي كاتيلير تسديدة قوية في الزاوية العليا من ركلة جزاء ليعادل النتيجة، لكن في الوقت الذي كانت فيه ثقة أتلانتا تزداد بعد نهاية الاستراحة، حصل فينيسيوس على فرصة لم يهدرها.

وسجل بلينجهام الهدف الثالث بعد ذلك بدقائق، لكن بعد أن سجل لوكمان هدفاً من تسديدة منخفضة من على حافة منطقة الجزاء، أنقذ كورتوا عدة فرص خطيرة من راؤول بيلانوفا، وماتيو ريتيجي وماتيو روجيري ولازار ساماردزيتش، ليضمن فوز فريقه.