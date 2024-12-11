سان جيرمان.. «إنعاش الأمل»



سالزبورج (رويترز)



أحرز جونسالو راموس هدفاً رائعاً، وأضاف نونو مينديز هدفاً آخر، ثم ديزيريه دوي هدفاً قبل النهاية، ما منح باريس سان جيرمان فوزاً مهماً في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلبه 3-صفر على رد بول سالزبورج، ليتقدم إلى المراكز المؤهلة لـ «جولة فاصلة».

ويحتل باريس سان جيرمان، الذي بدأ مشواره في دوري الأبطال بشكل سيئ، المركز 24 في الترتيب، لينضم مباشرة للمراكز المؤهلة إلى «جولة فاصلة»، برصيد سبع نقاط من ست مباريات، بينما يحتل سالزبورج المركز 32.

وبدا فريق المدرب لويس إنريكي قوياً في الشوط الأول، واقترب من التسجيل من تسديدة بعيدة المدى أطلقها لي كانج-إن ومحاولة من فيتينا في الدقائق الأولى، لكن حارس المرمى ألكسندر شلاجر كان لهما بالمرصاد.

واقترب برادلي باركولا من التسجيل، عندما انطلق باتجاه منطقة الجزاء بصورة رائعة، لكنه لم يتمكن من وضعها في الشباك.

وقال باركولا: «أفتقد شيئاً ما أمام المرمى سيمكنني من التسجيل، لا أعتقد أنه حاجز نفسي، لكننا تحدثنا عنه كثيراً فيما بيننا، كان علي مواصلة العمل».

لكن أشرف حكيمي هو من صنع الهدف الأول لراموس بعد مرور نصف ساعة.

وبدا الفريق الباريسي خطيراً في الشوط الثاني، فيما عانى أصحاب الأرض، من أجل العثور على موطئ قدم، وضاعف مينديز تقدمه في الدقيقة 72 بتسديدة قوية بالقدم اليسرى بعد تمريرة من دوي.

وشارك المدافع لوكا هرنانديز بعد غياب دام طويلاً للإصابة، عندما نزل بدلاً لمينديز، قبل ست دقائق من نهاية المباراة، قبل أن يضيف دوي الهدف الثالث، قبل خمس دقائق من النهاية.

وقال هرنانديز: «تسعدني وتشرفني العودة إلى الملعب، عندما تتعرض للإصابة، لا يكون الأمر سهلاً على الإطلاق، منذ اليوم الأول بعد الجراحة، كنت أعرف أنني سأعود أقوى، وفي حالة بدنية أفضل».

ويلعب الفريق الفرنسي أمام مانشستر سيتي في 22 من الشهر المقبل، قبل أن يختتم مشواره في مرحلة الدوري أمام شتوتجارت بعدها بأسبوع واحد.