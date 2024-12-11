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الرياضة

مانشستر سيتي «الحب الأخير» في حياة جوارديولا!

مانشستر سيتي «الحب الأخير» في حياة جوارديولا!
11 ديسمبر 2024 10:36

 
لندن (أ ف ب)

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أعلن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أنه لن يدرب فريقاً آخر بعد انتهاء عقده الحالي، من دون أن يستبعد إمكانية تدريب منتخب وطني في المستقبل.
وقال جوارديولا (53 عاماً) في مقابلة أجراها في مانشستر مع الشيف الإسباني الشهير داني جارسيا ونُشرت على قناته على يوتيوب: «أشعر أن هذا يكفي، سأعتزل، لن أدرب فريقاً آخر، لا أتحدث عن المستقبل البعيد، لكن ما لن أفعله هو مغادرة مانشستر سيتي، والانتقال إلى بلد آخر للقيام بالعمل عينه».
وأضاف مدرب برشلونة، وبايرن ميونيخ الألماني سابقاً الذي مدّد عقده في نوفمبر، «لن أمتلك الطاقة، فكرة البدء في مكان آخر، والتدريب وكل ذلك، لا، لا، لا! ربما منتخب وطني، فهذا أمر مختلف، وأريد التوقف والذهاب للعب الجولف، لكني لا أستطيع، أعتقد أن التوقف سيكون مفيداً لي».
وسبق أن أعرب جوارديولا عن اهتمامه بتدريب المنتخبات الوطنية في وقت لاحق من مسيرته.
وأردف، «هذا مختلف، الأمر ليس تدريباً يومياً أو مباريات كل ثلاثة أيام، إنها فرصة للراحة، وللنظر في ما قمنا به وما يمكننا تحسينه، لأنه في العمل اليومي لا نحظى بالكثير من الوقت للراحة».
وفي حديثه مع جارسيا الذي شمل تفضيلاته في الطعام وفلسفته في الحياة، أوضح جوارديولا أنه منذ بداية مسيرته كان يتطلع إلى وقت يتمكن فيه من تعلم الفرنسية، لعب الجولف وتعلم الطبخ.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
البريميرليج
بيب جوارديولا
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